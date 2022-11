Final de Olga em Chocolate com Pimenta: após decepção, vilã terá nova paixão

Vivida pela atriz Priscila Fantin, Olga em Chocolate com Pimenta é uma megera sem coração que faz de tudo para ter o que quer. Um dos dos objetivos de vida da vilã é se casar com Danilo, que por sua vez é apaixonado por Ana Francisca.

Apesar das inúmeras tentativas, a moça vai acabar casando com outro. A novela é de 2000 e está sendo reprisada na Globo, na faixa após o Jornal Hoje.

Olga será abandonada no altar por Danilo

Depois de um noivado de 7 anos e quase obrigar o filho do prefeito a se casar com ela, Olga não terá um final feliz com Danilo em Chocolate com Pimenta. A filha do delegado da cidade até chega a subir ao altar, mas é abandonada pelo mocinho, interpretado por Murilo Benício.

Na trama, a dupla marca a data e faz todos os preparativos. No entanto, um dia antes da cerimônia, na despedida de solteiro de Danilo, o rapaz é embebedado a pedido de Aninha, que pede ajuda de Timóteo (Marcello Novaes) e Sebastian (Tarcísio Filho) para impedir o casamento.

Danilo acaba não comparecendo a cerimônia e deixa Olga enfurecida. Pouco depois desse desastre, Danilo descobre que Tonico (Guilherme Vieira) é seu filho e Ana Francisca conta toda a verdade para o amado. Ele fica triste por todo o tempo que perdeu e que poderia ter estado ao lado de Aninha.

Danilo pede Aninha em casamento e Olga é avisada que o noivo já descobriu sobre todas as artimanhas para separarem ele de Ana Francisca. A vilã finge uma doença e mente para Danilo, mas o rapaz chama pelo médico e descobre que a jovem está fingindo. É então que ele rompe com Olga de uma vez por todas e se afasta da filha do delegado Terêncio (Ernani Moraes).

O final de Danilo é feliz ao lado de Aninha:

Final de Olga em Chocolate com Pimenta será com soldado

Depois de aprontar com vários personagem, o final de Olga em Chocolate com Pimenta é repleto de punições; mas também haverá uma nova paixão. A vilã acaba perdendo tudo e é obrigada a trabalhar como manicure para se manter. Mas no fim, ela aceita se casar com o soldado Peixoto - que sempre foi apaixonado por ela. No último capítulo da novela, a moça sobe ao altar com o rapaz. mas totalmente emburrada.

Quando o padre pergunta se ela aceita se casar com Peixoto, a moça responde: "tenho outra alternativa padre?". "Minha filha, devo considerar isso um sim?", questiona o religioso. "Que seja sim", diz a garota. Olga nem dá um beijo no noivo para selar a união, mas tudo muda na noite de núpcias.

A megera chega ao quarto e logo diz que o marido não irá dormir na cama e o chama de "verme", como fez várias vezes. Ela até ameaça dar um tapa no rapaz, mas ele segura o braço da moça e se impõe: "chega, eu é que mando agora. Nunca mais vai me chamar de verme ou eu te chamo de Maria minhoca. Eu vou dormir na cama e vai continuar a trabalhar como manicure e quando eu quiser, você vai fazer minhas unhas dos pés".

"Como ousa?", rebate a moça. "Agora você vai ter que se arrastar aos meus pés", diz Peixoto ao começar a tirar suas roupas. Ele agarra Olga e a joga na cama, beijando apaixonadamente. A personagem de Fantin acaba cedendo e responde as investidas dos rapaz.

Assim, no final da novela, o final de Olga em Chocolate com Pimenta é repleto de paixão.

Como está a atriz Priscila Fantin?

Priscila Fantin está com 39 anos de idade e é casada com o ator Bruno Lupes desde 2019. A atriz é mãe de Romeo, de 11 anos de idade, que é fruto de seu primeiro casamento, com Renan Abreu, de quem se divorciou em 2017.

A atriz está afastada das telinhas há alguns anos. Sua última personagem fixa foi Diana, na novela Êta Mundo Bom!, em 2016. Porém, a famosa não se afastou de vez da profissão, Fantin esteve nos palcos do teatro com a peça Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo, ao lado do marido.

O espetáculo precisou de uma pausa por causa da pandemia do covid-19. No entanto, voltou a ser encenada após a reabertura dos teatros. As apresentações mais recentes foram realizadas em Santa Catarina, em setembro de 2022, de acordo com o Instagram oficial da peça

Além de parceiros em cena, o casal também tem um escritório de agenciamento de carreiras. Pouco antes da estreia da reprise de Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo, Priscila Fantin conversou com a jornalista Patrícia Kogut e revelou que não pretende voltar a trabalhar na televisão, mas que não descarta a possibilidade.

"Isso faz parte de prezar pela minha saúde mental. Tem que ser algo que eu consiga administrar com a minha vida pessoal, algo que eu não conseguia fazer no início da minha carreira", explicou.

