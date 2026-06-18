Quando começa a segunda fase da novela Quem Ama Cuida

A rotina dos noveleiros mudou com a Copa do Mundo, e Quem Ama Cuida também entrou nessa dança de horários da Globo. Mas, apesar das alterações na programação, a trama das nove ainda reserva uma reviravolta antes da esperada mudança de fase. O público quer saber, principalmente, quando Adriana deixará de ser vítima das armações e passará a mirar sua vingança.

Segunda fase de Quem Ama Cuida

A segunda fase de Quem Ama Cuida está prevista para começar em 20 de julho, depois da Copa do Mundo, caso a Globo não faça novas mudanças na programação. A nova etapa deve marcar a virada de Adriana, personagem de Letícia Colin, que sairá da prisão transformada depois de ser condenada injustamente pela morte de Arthur, vivido por Antonio Fagundes.

Até lá, a novela seguirá mostrando a queda da protagonista. Adriana ainda enfrentará julgamento, prisão, separação de Pedro e uma fase de sofrimento que servirá como base para a vingança. A ideia é que a personagem volte mais fria, estratégica e disposta a acertar contas com quem ajudou a destruir sua vida.

A mudança não deve acontecer de uma vez. Antes da segunda fase, a trama vai preparar o terreno para que o público entenda a transformação da fisioterapeuta. O drama da prisão e a injustiça contra Adriana serão usados como combustível para a nova etapa.

A primeira grande reação de Adriana deve atingir Ademir, personagem de Dan Stulbach. Segundo informações de bastidores, ela descobrirá o caso entre Dora, vivida por Mariana Ximenes, e André, sobrinho do advogado. Em vez de revelar tudo imediatamente, Adriana usará o segredo como arma para humilhar o rival no momento certo.

Essa virada promete mudar o tom da novela. A protagonista deixará de apenas tentar provar sua inocência e passará a agir com cálculo. A vingança, no entanto, também deve provocar conflitos com Pedro, que ficará abalado ao perceber até onde Adriana está disposta a ir.

Copa muda horário de Quem Ama Cuida

A Copa do Mundo tem mexido diretamente na exibição da novela das nove. Por causa dos jogos, Quem Ama Cuida deixou de ter horário fixo em alguns dias e passou a ir ao ar mais cedo ou mais tarde, dependendo da grade da Globo. A emissora chegou a programar exibições em diferentes faixas da noite para acomodar as partidas.

Mesmo com essa instabilidade, a novela segue avançando para o ponto mais aguardado pelo público: a virada de Adriana. A segunda fase deve concentrar a revanche da protagonista e abrir uma nova guerra dentro da família Brandão.

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