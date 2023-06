Quando é o último capítulo de Chocolate com Pimenta?

O último capítulo de Chocolate com Pimenta (2003) será exibido na próxima semana. O história de Aninha (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) já está caminhando para a reta final da novela, que mostrará mais uma reconciliação do casal e o desfecho dos personagens.

Quando acaba Chocolate com Pimenta 2023?

Chocolate com Pimenta termina em 30 de junho, sexta-feira. O último capítulo será exibido às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje.

O capítulo final da trama de Walcyr Carrasco traz finais felizes para quase todas as figuras da novela. Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) finalmente se casam. Os mocinhos ficam responsáveis por cuidarem do filho de Graça (Nívea Stelmann), que morre após sofrer complicações no parto.

Todos os personagens comparecem a cerimônia, incluindo Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) que pede Matilde (Hilda Rabello) em casamento. Já Reginaldo (Antônio Grassi) se livra do vício em jogos, recupera o emprego na fábrica de chocolates e começa a namorar Roseli (Rosane Gofman).

O último capítulo de Chocolate com Pimenta também traz mudança no comando da cidade. Vivaldo (Fúlvio Stefanini) perde as eleições após casos de corrupção virem à tona e Guilherme se torna o novo prefeito da cidade.

Já Olga (Priscila Fantin) se casa com o soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme). Sem dinheiro, a vilã é obrigada a trabalhar como manicure para tirar seu sustento.

Aninha e Danilo enfim ficam juntos depois de tantas idas e vindas. A mocinha engravida de sua segunda filha com o rapaz e dá a luz a uma menina, que recebe o nome de Carmem.

Dália (Carla Daniel) vai embora de Ventura ao lado de Cascudo (Luciano Camargo); Bernardo (Kayky Brito) e Cássia (Luiza Curvo) ficam juntos após Terêncio (Ernani Moraes) permitir o namoro dos dois; Sebastian (Tarcísio Filho) começa a namorar a Dra. Sofia (Patrícia França); Jezebel (Elizabeth) perde o cargo na diretoria da fábrica e passa a trabalhar como confeiteira.

Veja: Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Qual novela vai substituir?

Chocolate com Pimenta será substituída por "Mulheres de Areia" (1993), novela de autoria de Ivani Ribeiro. Se trata de um remake de um folhetim do mesmo nome e autora exibido na TV Tupi em 1973.

A trama começa a ser exibida em 26 de junho, segunda-feira. Na primeira semana, a novela divide o horário com os capítulos finais de Chocolate com Pimenta.

Essa será a terceira reprise de Mulheres de Areia, que foi sucesso de audiência em sua exibição original marcando 49.18 pontos de média, quase dez a mais que sua antecessora "Despedida de Solteiro" (1992).

A novela tem como tema central a rivalidade entre as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, ambas interpretadas por Glória Pires. Ruth é doce e bondosa, enquanto Raquel é má e só pensa em dinheiro.

Quando a mocinha volta a morar na casa dos pais junto com a irmã, a megera seduz e conquista o empresário bem-sucedido Marcos (Guilherme Fontes), namorado de Ruth, e se casa com ele. No entanto, a personagem só está interessada na fortuna do rapaz e mantém um caso com Wanderlei (Paulo Betti).

Até que Raquel sofre um acidente no mar e é dada como morta. Ruth decide assumir o lugar da irmã para ficar com Marcos, sem imaginar que ela está viva e planeja voltar para se vingar.

Outro destaque da novela é Tonho da Lua (Marcos Frota), um rapaz portador de deficiência mental que esculpe estátuas de areia na praia. O personagem nutre uma paixão platônica por Ruth e faz de tudo para ver sua amada feliz. Quando as gêmeas sofrem o acidente no mar, ele é o único que reconhece que a mocinha é quem sobreviveu.

Veja: Mulheres de Areia elenco: quem é quem na novela de 1993