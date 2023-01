Quando estreia e qual o horário da Vai na Fé?

A partir deste mês, o público passa a acompanhar as emoções de Vai na Fé, nova novela das sete horas. A trama escrita por Rosane Svartman é a primeira com temática gospel da emissora, e tem Sheron Menezzes e José Loreto como protagonistas.

Quando estreia Vai na Fé, nova novela das 7

A novela Vai na Fé estreia em 16 de janeiro, segunda-feira, às 19h40, horário de Brasília, logo após o jornal local.

Pela primeira vez na história da Globo, a trama terá uma mensagem gospel. A mocinha da história é Sol, interpretada pela atriz Sheron Menezzes, que trabalha como vendedora de quentinhas para sustentar a família formada pela mãe Marlene (Elisa Lucinda), o marido Carlão (Che Moais) e filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos). Seu esposo está desempregado desde a pandemia e é ela quem arca com as contas da casa.

Mulher de muita fé, Sol canta desde criança no coral da igreja. Gostava de frequentar os bailes funks nos anos 2000, escondida de seus pais, e era conhecida como a princesa do baile. No entanto, deixou esse passado para trás.

Até que ela recebe um convite de Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor pop decadente agenciado pela própria mãe Wilma (Renata Sorrah), para ser sua backing vocal. O artista já fez muito sucesso no passado, mas hoje em dia não consegue lotar uma casa de show. Além disso, ele é extremamente conquistador e mulherengo.

Passando por dificuldade financeiras, Sol se verá dividida entre proporcionar mais qualidade de vida para sua família ou se apegar aos seus valores.

Essa reviravolta trará para a vida de Sol algumas pessoas de seu passado que ela não gostaria de reencontrar. Um deles é Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão na juventude, e o vilão Theo (Emilio Dantas), de quem ela não tem boas recordações.

Benjamin agora está casado com Lumiar (Carolina Dieckmann), com quem construiu uma carreira bem-sucedida na área da advocacia criminalista. Já Theo é empresário, mas tem negócios escusos.

Vai na Fé também mostrará a história de Jenifer, filha de Sol, a primeira de sua família a cursar o ensino superior. Ela vai enfrentar alguns preconceitos na universidade, onde também estuda a influenciadora digital mimada Guiga (Mel Maia).

Quando termina Cara e Coragem?

O folhetim Cara e Coragem termina em 13 de janeiro, sexta-feira, também no horário das sete horas. A trama de Claudia Souto não agradou o público e amarga baixos números no ibope, além de pouca repercussão nas redes sociais.

Ao longo da trama, a Globo tentou fazer com que o público engajasse mais com a novela para tentar aumentar a repercussão, mas sem sucesso. De acordo com o Notícias da TV, a falta de comentários por parte dos espectadores fez com que a trama fosse acelerada e o final antecipado.

Até agora, a novela tem 20,9 pontos na Grande São Paulo, mais do que sua antecessora, Quanto Mais Vida, Melhor (2021). A diferença é que o folhetim anterior fazia certo sucesso no Globoplay e nas redes sociais.

Apesar de ter sido considerada uma decepção, Cara e Coragem ainda consegue se sair melhor do que Travessia. A trama das nove escrita por Glória Perez está sendo extremamente rejeitada nas redes sociais, além de marcar os piores números da história do horário.

Em 31 de dezembro, sábado, o folhetim marcou apenas 14,5 pontos de ibope na Grande São Paulo, batendo recorde negativo. A audiência foi menor do que a da queima de fogos, que marcou 14,7, e do sorteio da Mega da Virada, com 14,8 pontos. A trama também ficou atrás de Cara e Coragem, do SP2 e do Jornal Nacional.

Assista ao trailer de Vai na Fé: