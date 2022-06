Final de Silveirinha em A Favorita tem redenção e vingança contra Flora

Silveirinha (Ary Fontoura) é um personagem bastante importante para o desenrolar da trama. Ele começa a história sendo mordomo da casa de Donatela (Cláudia Raia), mas logo se alia a Flora (Patrícia Pillar) quando a vilã sai da cadeia para destruir a vida da rival. No entanto, o final de Silveirinha em A Favorita é de redenção.

Qual o final de Silveirinha em A Favorita?

O final de Silveirinha em A Favorita é sendo empresário de uma nova dupla sertaneja infantil. Depois da prisão de Flora, o personagem decide voltar às raízes e consegue novas artistas para cuidar da carreira.

Silveirinha era o ex-empresário da dupla Faísca e Espoleta, formada por Flora e Donatela quando ambas eram jovens. Ele era um misto de pai carrasco para as meninas, pois ficava com quase todo o cachê que elas recebiam e só dava proteção e comida.

Depois que a carreira da dupla foi interrompida pelo crime cometido por Flora, Silverinha passou a trabalhar de mordomo na casa de Donatela e se tornou confidente da patroa. No entanto, ele secretamente nutre um grande ódio pela mulher e se alia a Flora para destruir a vida da rival.

Ele e Dodi (Murilo Benício) atraem Donatela para um galpão abandonado, onde Flora mata o Dr. Salvatore (Walmor Chagas) e incrimina a rival, que é presa pelo crime.

No entanto, Silveirinha se cansa de ser maltratado por Flora e começa a enxergar quem ela realmente é. É então que ele se redime com Donatela e passa a ajudá-la a se vingar da loira.

Na reta final da trama, Donatela e Silverinha conseguem fazer com que Flora seja presa pela morte de Dodi, mas a vilã escapa da cadeia. Ela invade o casamento da rival com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e esfaqueia o ex-empresário, que sobrevive. Em seguida, a vilã foge do local da cerimônia, mas reaparece durante a lua de mel dos pombinhos. É então que Lara (Mariana Ximenes) atira na própria mãe, que é presa mais uma vez.

Silveirinha sequestrou Halley

Também será revelado que foi Silveirinha quem sequestrou Halley (Cauã Reymond), filho de Donatela. O rapaz é apresentado como filho do empresário e Cilene (Elizângela), mas ao longo da trama é mostrado o mordomo da personagem de Cláudia Raia pegou o menino.

Revoltado após Donatela ter decretado o fim da dupla, ele havia sequestrado a criança para pedir resgate, mas deixou que Cilene criasse a criança como se fosse seu filho pois ela estava apegada ao bebê – no entanto, ela não sabia do plano do marido e que Halley era fruto de um sequestro.

Silveirinha mentiu e disse que o menino era órfão. O casal deu o nome de Halley para a criança, que antes se chamava Mateus.

Quando adulto, ele se apaixona por Lara. Os dois se desesperam quando descobrem que Halley é filho de Donatela, pois acreditam que possam ser filhos do mesmo pai, até que se descobre que Lara, na verdade, é fruto da relação de Flora com Dodi.

