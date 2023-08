Em Mulheres Apaixonadas, exibida pela primeira vez em 2003, a professora Raquel vive um romance proibido com Fred, seu aluno na escola Ribeiro Alves. Porém, a relação entre eles não ocorre de maneira tão rápida quanto a memória pode fazer parecer. Você lembra quando Raquel fica com Fred em Mulheres Apaixonadas? Desfecho não é feliz.

História de Raquel e Fred em Mulheres Apaixonadas

A atração entre Raquel e Fred na novela Mulheres Apaixonadas surge cedo, mas o casal demora bastante para ficar junto. O envolvimento da dupla é devagar durante o começo da novela, o que piora depois que Marcos (Dan Stulbach), o marido obcecado e abusivo de Raquel, retorna para a vida da professora a partir do capítulo 60 da trama e fica de olho nos dois.

Ao descobrir que Raquel é casada, Fred continua interessado na professora e busca protegê-la do vilão depois que a personagem de Helena Ranaldi revela ao jovem que apanha do marido. O primeiro beijo deles só ocorre próximo a metade da novela e é apenas um rápido selinho. Na cena, Helena está desesperada por causa da violência do marido e conversa com o rapaz em um carro, pedindo que ele se afaste dela por segurança. O jovem se recusa, mas ela lhe dá um rápido selinho - que rende a ele olhos arregalados - e os dois se despedem sem fazer ideia que Marcos está de tocaia observando os dois.

O primeiro beijo de verdade do casal, com direito a música de fundo e clima de romance, só acontece vários episódios mais tarde, depois de mais de 150 capítulos. O momento é marcado por uma visita de Fred na casa de Raquel. O rapaz se declara para a professora, que continua negando seus sentimentos pelo rapaz e pede que ele se afaste por conta de Marcos.

Raquel e Fred tem noite de amor

É somente na reta final da novela Mulheres Apaixonadas que Raquel e Fred vão para a cama e selam o amor. A professora acaba cedendo e deixa seus sentimentos pelo rapaz virem à tona depois que ele é vítima de Marcos, que coloca uma arma na cabeça dele e faz ameaças. O jovem vai desesperado para a casa da amada e é amparado.

Depois de tomar um banho, se acalmar e conseguir se recompor, ele faz novas declarações para Raquel e diz que até morreria por ela. A personagem de Ranaldi até tenta mandar o rapaz embora mais uma vez, mas fica sem desculpas e acaba o beijando. Após a primeira noite de amor do casal, a professora diz para Fred que vai enfim denunciar Marcos e os dois ganham alguns momentos felizes.

No entanto, o destino de Fred não é nada alegre e o casal é alvo de Marcos, que ameaça que se Raquel não for dele, não será de mais ninguém. Com a ajuda de Dóris (Regiane Alves), Marcos consegue sequestrar Fred e liga para a esposa, para que ela os encontre na estrada. Antes que Raquel consiga salvar o namorado, Fred tenta tomar a direção do carro de Marcos e os dois caem de uma ribanceira. Nenhum deles sobrevive.

Vídeo: Assista ao momento que Fred morre em Mulheres Apaixonadas

Sem o amor de Fred, Raquel termina a novela Mulheres Apaixonadas sozinha. Porém, ela ganha uma lembrança do rapaz que a acompanhará durante toda a vida: um filho. No último capítulo da trama de Manoel Carlos, durante uma homenagem ao amado na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, a personagem de Ranaldi revela que está grávida.

Eleonora (Joana Medeiros), mãe de Fred e que sempre tentou impedir o romance da dupla, fica muito surpresa com a notícia. No entanto, neste ponto da história ela não é mais inimiga da professora. Após a morte do rapaz, ela reconsidera suas ações e entrega um caderno cheio de palavras de amor de Fred para Raquel.

