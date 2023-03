Quem morre na novela Marisol: 7 personagens dão adeus

Quem morre na novela Marisol? Amparo (à esquerda) e Augusto (à direita) estão entre as vítimas da trama - Foto: Reprodução/SBT

Folhetim conta com mortes desde o início da trama.

Exibida originalmente entre abril e novembro de 2002, a novela Marisol retornou às telinhas do SBT e tem matado a saudade de muita gente sobre a história da moça humilde que se descobre herdeira de uma família poderosa. Assim, o público também relembra as despedidas de personagens que morrem na trama.

1. Sofia morre na novela Marisol

Mãe de Marisol, Sofia (Miriam Lins) é a uma das primeiras personagens a se despedir da trama. Ela fica muito doente e parte logo no começo da trama.

Antes de falecer, ela conta sua verdadeira história para a filha e revela seus arrependimentos. Ela diz que era herdeira de um homem rico, o doutor Augusto Lima do Vale. O problema é que ela se apaixonou por um homem humilde e fugiu com ele.

Elas viveram a vida toda de forma humilde e Marisol não acredita na história durante as últimas palavras da mãe, mas ao morrer Sofia deixa um anel para a filha que depois se torna chave de sua misteriosa origem.

2. Rosana é empurrada e morre

Rosana é outra entre os personagens que morrem na novela Marisol. A personagem de Vanessa Vholker, tem uma discussão com Zulema (Gabriela Alves) após a cerimônia de casamento de Mimi (carla Fioroni) e Chico (Rodrigo Lombardi) e é empurrada pela mulher. Ela acaba caindo e bate a cabeça.

Rosana não sobrevive e então Mario (Alexandre Frota) resolve acobertar o crime. Ele pega o corpo, coloca no carro de Rosana e deixa o veículo desgovernado seguir barranco abaixo. O carro chega até a explodir. Pouco depois, a polícia acha o corpo e muitos pensam que Rosana estava correndo e sofreu um acidente.

3. Basílio falece na trama

Uma das grandes vilãs da trama, Amparo (Glauce Graieb) atira em Basílio (Turibio Ruiz) e acaba matando o personagem. Ela atinge o idoso depois que ele corre para socorrer Chico (Rodrigo Lombardi), que também é alvejado pela megera. Tudo acontece quando o irmão de Marisol flagra a vilã no cortiço em que vive a personagem de Barbara Paz.

Chico resiste aos ferimentos, mas Basílio não.

4. Vilã Amparo também morre

Amparo causa a morte de Basílio e é responsável por várias maldades, mas acaba pagando por seus crimes no final das contas. Ela também morre no folhetim.

A personagem começa a enlouquecer e é internada em uma clínica. Ela então começa a alucinar e ter falas sem sentido sobre as mortes que causou. Em seu desfecho, ela ameaça pular da janela da clínica e bombeiros tentam salva-la. Além disso, Raul (Alexandre Barros), Rodrigo (Carlos Casagrande), e Marisol também vão ao local e tentam dissuadir a mulher, mas nada adianta.

Em meio as suas alucinações, ela acaba caindo do prédio e morre.

5. Augusto morre na novela Marisol

O ricaço Augusto Lima do Vale (Serafim Gonzalez) é outro personagem que se despede ao longo do folhetim. O empresário começa a passar depois de um desentendimento com Rodrigo, que tem um ataque de raiva e renega o avô. Ele não aguenta o estresse, pede para Carmem que continue atrás de Marisol e em seguida falece.

6. Quem morre na novela Marisol? Vanessa também morre

Vanessa se joga de um barranco na novela Marisol e fica muito mal com seus ferimentos. A moça sobrevive e vai parar na UTI, mas não resiste por muito tempo. Bastante debilitada, ela fica algum tempo no hospital e até pede um beijo de Rodrigo como despedida. Logo depois, acaba morrendo.

7. Leonardo

Leonardo (Roberto Arduin) escuta uma conversa entre Amparo e Mariano (Carlo Briani) e descobre que não é o verdadeiro pai de Rodrigo. Ele começa a passar mal com a revelação e vai parar no hospital.

Durante a internação, ele é visitado por Amparo, o que piora ainda mais seu estado frágil de saúde. Depois de ouvir mais maldades da esposa, seu coração não aguenta e ele morre.

