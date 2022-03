Quantos anos tem Eduardo Moscovis? Relembre a carreira do ator na Globo

Quantos anos tem Eduardo Moscovis? O carioca vai completar 54 anos de idade em junho de 2022, já de carreira já são mais de 30 anos na pele de ator. Relembre os papeis mais marcantes do ator, como Petruchio em O Cravo e a Rosa e Rafael em Alma Gêmea.

Eduardo Moscovis nasceu em 8 de junho de 1968 e completará 54 anos em 2022. O ator estreou na TV em 1992 na novela Selva de Pedra, como Tibor Gutierrez. Em março de 2022, o global entrou no elenco da novela Um Lugar ao Sol como Edgar, pai de Cecília e ex-marido de Rebeca.

O artista é pai de quatro, Gabriela de 23 anos e Sofia de 22, que são frutos do casamento com Roberta Richard de 1995 a 2002, além de Manuela de 14 anos e Rodrigo, que tem 9, do segundo casamento do ator, com Cynthia Howlett, com quem ficou de 2007 a 2016.

Primeira novela do ator foi Pedra Sobre Pedra

A primeira novela de Eduardo Moscovis foi Pedra sobre Pedra em 1992, o ator tinha 23 anos de idade quando o folhetim estreou, em janeiro de 92, e já havia completado 24 anos quando a novela foi finalizada, em agosto do mesmo ano.

Na trama de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, ele interpretou o personagem Tíbor, sobrinho de Vida (Luiza Tomé) e Yago (Humberto Martins).

Tíbor era o sucessor no grupo de ciganos abordado na novela e acabava apaixonado por Daniela (Patrícia Furtado). Quando é tomado pelo amor, o rapaz começa a refletir se deve abandonar sua vida de cigano ao lado da família.

Nando em Por Amor

Em Por Amor, novela de 1997, Eduardo Moscovis deu vida ao personagem “Nando”.

O piloto de táxi-aéreo era filho de Lídia (Regina Braga), fruto de seu primeiro casamento, enteado de Orestes (Paulo José) e meio-irmão de Sandrinha (Cecília Dassi). Na trama o jovem se apaixona por Milena (Carolina Ferraz).

Quantos anos Eduardo Moscovis tinha em O Cravo e a Rosa

Atual reprise da faixa das 14h45 da TV Globo, Eduardo Moscovis foi o protagonista de O Cravo e a Rosa aos 32 anos de idade. O folhetim de Walcyr Carrasco estreou no mês de aniversário do ator, junho, e ficou no ar até março de 2001.

Na trama, ele interpretou o protagonista Petruchio, um caipira que se torna o par romântico da difícil Catarina (Adriana Esteves), que se negava a casar com qualquer um e espantava todos os pretendentes que seu pai arranjava.

Dono de uma fazenda que fabrica queijos, Petruchio passa por dificuldades financeiras e topa o desafio de tentar conquistar Catarina de olho na herança da moça. O que ninguém esperava é que os dois se apaixonassem de verdade.

Eduardo Moscovis em Alma Gêmea

Outro papel de Eduardo Moscovis que está atualmente nas telinhas (no canal Viva) é o Rafael de Alma Gêmea. Nesta novela, que também foi escrita por Walcyr Carrasco, o carioca tinha 37 anos de idade. Curiosamente, este folhetim também estreou no mês de aniversário de Eduardo e ficou no ar até março do ano seguinte, 2006.

Com reprise exibida na faixa das 15h00 do Canal Viva, Alma Gêmea mostra o personagem de Eduardo Moscovis com idades diferentes na novela, já que a trama foi separada em duas fases, da primeira parte para a segunda, há um salto no tempo e o botânico fica mais velho.

Na história, Rafael era apaixonado por Luna (Liliana Castro), seu grande amor e mãe de seu filho. No entanto, a moça morre de forma trágica e Rafael se torna um homem amargo que não acredita mais no amor. Tudo muda depois que ele conhece Serena (Priscila Fantin), uma mestiça que ele acredita ser a reencarnação de sua esposa.

Moscovis em Senhora do Destino

Outra novela famosa de Eduardo Moscovis foi Senhora do Destino, época em que estava com 36 anos de idade. Escrito por Aguinaldo Silva, este trabalho de Moscovis também estreou no mês de seu aniversário, junho, o folhetim ficou no ar até março de 2005, ano em que ele começou a trabalhar em Alma Gêmea.

Nesta novela, o carioca interpretou Reginaldo, filho mais velho de Maria do Carmo, a protagonista vivida por Susana Vieira. Ele era irmão de Viriato, Leandro, Plínio e Lindalva, que foi roubada ainda bebê.

Reginaldo era mau-caráter, tinha grande ambições, era frio e calculista. Vereador de um município da Baixada, seu objetivo era se tornar prefeito.

Quantos anos Eduardo Moscovis tinha em A Regra do Jogo

A Regra do Jogo foi a última novela de Eduardo Moscovis antes de Um Lugar ao Sol, sua atual aparição nas telinhas. Lançada em agosto de 2015 e escrita por João Emanuel Carneiro, o folhetim ficou no ar até março de 2016. Quando a novela estreou seu primeiro capítulo, Eduardo Moscovis estava com 47 anos de idade.

Na história, Moscovis interpretou Orlando, funcionário de Gibson (Jose de Alencar) e membro da facção criminosa que ocupada a trama central da novela. O verdadeiro nome do personagem era Ubiraci e ele havia sido casado com Lara (Carolina Dieckmann) no passado.

Idealizador de grandes crimes cometidos pelo grupo criminoso, o personagem acabava morto pelo próprio colega de facção, Gibson, quando tentou desmantelar a quadrilha.

