Que dia Danilo descobre que é pai de Tonico na reprise de 2023

Depois de uma longa espera, Danilo (Murilo Benício) finalmente descobrirá que é o pai de Tonico (Guilherme Vieira). O público espera pela grande revelação desde o início da trama e a cena irá ao ar em um dos capítulos desta semana na reprise exibida nas tardes da TV Globo.

Quando Danilo descobre que é pai de Tonico?

A cena em que Danilo descobrirá que é o verdadeiro pai de Tonico será exibida na sexta-feira, 19 de maio, de acordo com a programação do site oficial da TV Globo. Para quem não lembra, o personagem de Murilo Benício só fica a par de tudo porque escuta escondido uma briga entre Aninha (Mariana Ximenes) e Barbara (Lilian Cabral).

Ana Francisca vai até a casa da primeira dama para tirar satisfações depois que é procurada pelo soldado Peixoto (Angelo Paes Leme), que confessa que foi o responsável pela humilhação de Ana Francisca no baile da escola com a tinta verde e que fez tudo por ordem de Barbara.

Revoltada, Aninha fala várias verdades na cara da megera e questiona se a tia de Danilo falou a verdade quando alegou que o sobrinho sabia que era pai de Tonico e fugiu da responsabilidade de criar o filho, ou se tudo não passou de mais uma mentira da primeira dama.

É então que Danilo, que estava ouvindo tudo escondido no outro andar da casa, se revela. Ele aparece totalmente chocado por causa da revelação e questiona Aninha: "Tonico é meu filho? (...) Sempre gostei daquele garoto, sempre tive uma afeição muito especial por ele".

"É isso mesmo Danilo, Tonico é seu filho. E eu sempre tive a certeza que você sabia", responde a mocinha, que também diz: "eu acreditava que sua tia tinha te avisado. Achei até que você tinha mandado me jogar aquela tinta verde no baile para se livrar da responsabilidade".

No final do capítulo que traz a grande revelação, Danilo visitará o sítio da família de Aninha e correrá atrás de Tonico. Ele abraçará o menino e o chamará de filho.

A programação de sexta-feira, 19 de maio, não sofrerá com mudanças na TV Globo. Por isso, Chocolate com Pimenta irá começar no horário de sempre, às 14h45, após o Jornal Hoje. De acordo com o cronograma do canal, o folhetim termina às 15h40, quando cederá espaço para a Sessão da Tarde.

Veja como será a grande revelação que marcará o capítulo de sexta-feira:

Após revelação, Danilo pedirá Aninha em casamento

Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, Danilo e Aninha vão se acertar. Com a revelação de que Danilo é pai de Tonico e que o rapaz nunca soube sobre o plano de humilhar a jovem na época da escola, o caminho ficará livre para os pombinhos mais uma vez. Danilo pedirá a viuvinha em casamento e ela aceitará.

Desta vez, nenhum dos dois dará para trás e eles se tornarão marido e mulher de papel passado e tudo. No entanto, este ainda não será o final feliz do casal. Isso porque nos capítulos finais da trama, Olga (Priscila Fantin) e Barbara (Lilian Cabral) tentarão se vingar pela última vez para tentar separar o casal.

A dupla vai armar um plano contra a mocinha e fará com que o palhaço do circo pinte um quadro de Aninha em que mocinha está nua. Elas então trocarão um retrato que Miguel (Caco Ciocler) fez de Ana Francisca pela pintura em que ela aparece sem roupa. Danilo verá o quadro e ficará tomado de ciúmes. Ele não acreditará nas palavras de Aninha, que alegará que nunca posou nua.

A situação só se ajeitará nos dois últimos capítulos de Chocolate com Pimenta, quando Peixoto revela a verdade para Danilo e o personagem de Murilo Benício corre atrás da amada para pedir perdão. Ele quase a perde, pois ela decide sair em viagem com Miguel e Tonico no balão do filho de Ludovico (Ary Fontoruda). No entanto, o vento a leva de volta para a cidade e ela reencontra Danilo. Eles finalmente ganham um final feliz e Aninha engravida novamente do amado, desta vez dando a luz a uma menina chamada Carmem.

