Que horas começa a reprise do último capítulo de Além do Tempo hoje

Que horas começa a reprise do último capítulo de Além do Tempo hoje

A TV Globo vai reprisar neste sábado, 10 de outubro, o último capítulo de Além do Tempo. Os fãs da novela poderão rever o desfecho da trama a partir das 14h35 (horário de Brasília). Escrita por Elizabeth Jhin, a história termina com mortes, casamentos e a tão esperada vitória do amor de Lívia e Felipe, que enfrentaram diversos obstáculos para ficarem juntos.

Como é o último capítulo de Além do Tempo

O último capítulo da novela Além do Tempo começa com uma despedida emocionante. Alberto (Juca de Oliveira) sofre um acidente doméstico ao cair da escada e, antes de morrer, pede perdão a Emília (Ana Beatriz Nogueira) pelos erros cometidos no passado. Entre suas atitudes estava a mentira que ajudou a afastar Emília de sua mãe, Vitória (Irene Ravache). Após a morte do patriarca, Vitória passa a cuidar de Emília e Lívia (Alinne Moraes), abrindo espaço para a reconciliação e para uma nova fase na vida das três. UOL.

Enquanto os conflitos familiares encontram uma resolução, Felipe (Rafael Cardoso) enfrenta mais uma situação de perigo envolvendo Pedro (Emílio Dantas). O vilão sequestra Alex (Kadu Schons), filho do casal, mas o vinicultor consegue impedir a fuga do rival de avião e resgatar o menino. A tensão aumenta quando Pedro surpreende Felipe e Lívia perto de um penhasco e ameaça os dois com uma arma.

O confronto chega ao momento mais dramático quando Melissa (Paolla Oliveira) aparece para impedir que Pedro mate o casal. Durante a disputa pela arma, ela acaba atirando no antigo comparsa, que morre no local. Felipe e Lívia também correm o risco de despencar do penhasco, mas Ariel (Michel Melamed) chega para ajudar Melissa a salvá-los. Depois de tantas ameaças e desencontros, os protagonistas finalmente têm a chance de viver o amor que marcou as duas fases da novela.

O encerramento também reserva momentos de celebração para outros personagens. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, enquanto Salomé (Inês Peixoto) e Massimo (Luis Melo) também oficializam a união. Bernardo (Felipe Camargo) e Raul (Val Perré) comemoram o sucesso do lançamento de seu livro, e Melissa decide ir para o Rio de Janeiro com a mãe, Dorotéia (Julia Lemmertz), para buscar ajuda e tentar recomeçar a vida.

Emília e Bernardo também encontram um caminho para a felicidade, enquanto Vitória decide morar com Zilda (Nívea Maria), sua grande amiga. Os reencontros e as reconciliações encerram os conflitos que marcaram a trajetória dos personagens, reforçando os temas de perdão, amor e segundas chances presentes na história.

O final feliz de Lívia e Felipe é o ponto alto da despedida. Depois de enfrentarem intrigas, ameaças e uma relação marcada por provações, os dois permanecem juntos ao lado de Alex. A produção de espumantes de Felipe também se transforma em um sucesso, com a participação de Lívia nos negócios. A novela termina celebrando o destino do casal e a possibilidade de recomeçar, mesmo depois das maiores dificuldades.