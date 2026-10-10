Cinema & TV

Que horas começa a reprise do último capítulo de Além do Tempo hoje

Escrito por Anny Malagolini
reprise do último capítulo de Além do Tempo Foto: Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A TV Globo vai reprisar neste sábado, 10 de outubro, o último capítulo de Além do Tempo. Os fãs da novela poderão rever o desfecho da trama a partir das 14h35 (horário de Brasília). Escrita por Elizabeth Jhin, a história termina com mortes, casamentos e a tão esperada vitória do amor de Lívia e Felipe, que enfrentaram diversos obstáculos para ficarem juntos.

Como é o último capítulo de Além do Tempo

O último capítulo da novela Além do Tempo começa com uma despedida emocionante. Alberto (Juca de Oliveira) sofre um acidente doméstico ao cair da escada e, antes de morrer, pede perdão a Emília (Ana Beatriz Nogueira) pelos erros cometidos no passado. Entre suas atitudes estava a mentira que ajudou a afastar Emília de sua mãe, Vitória (Irene Ravache). Após a morte do patriarca, Vitória passa a cuidar de Emília e Lívia (Alinne Moraes), abrindo espaço para a reconciliação e para uma nova fase na vida das três. UOL.

Enquanto os conflitos familiares encontram uma resolução, Felipe (Rafael Cardoso) enfrenta mais uma situação de perigo envolvendo Pedro (Emílio Dantas). O vilão sequestra Alex (Kadu Schons), filho do casal, mas o vinicultor consegue impedir a fuga do rival de avião e resgatar o menino. A tensão aumenta quando Pedro surpreende Felipe e Lívia perto de um penhasco e ameaça os dois com uma arma.

O confronto chega ao momento mais dramático quando Melissa (Paolla Oliveira) aparece para impedir que Pedro mate o casal. Durante a disputa pela arma, ela acaba atirando no antigo comparsa, que morre no local. Felipe e Lívia também correm o risco de despencar do penhasco, mas Ariel (Michel Melamed) chega para ajudar Melissa a salvá-los. Depois de tantas ameaças e desencontros, os protagonistas finalmente têm a chance de viver o amor que marcou as duas fases da novela.

O encerramento também reserva momentos de celebração para outros personagens. Anita (Letícia Persiles) e Afonso (Caio Paduan) se casam, enquanto Salomé (Inês Peixoto) e Massimo (Luis Melo) também oficializam a união. Bernardo (Felipe Camargo) e Raul (Val Perré) comemoram o sucesso do lançamento de seu livro, e Melissa decide ir para o Rio de Janeiro com a mãe, Dorotéia (Julia Lemmertz), para buscar ajuda e tentar recomeçar a vida.

Emília e Bernardo também encontram um caminho para a felicidade, enquanto Vitória decide morar com Zilda (Nívea Maria), sua grande amiga. Os reencontros e as reconciliações encerram os conflitos que marcaram a trajetória dos personagens, reforçando os temas de perdão, amor e segundas chances presentes na história.

O final feliz de Lívia e Felipe é o ponto alto da despedida. Depois de enfrentarem intrigas, ameaças e uma relação marcada por provações, os dois permanecem juntos ao lado de Alex. A produção de espumantes de Felipe também se transforma em um sucesso, com a participação de Lívia nos negócios. A novela termina celebrando o destino do casal e a possibilidade de recomeçar, mesmo depois das maiores dificuldades.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
TV Globinho voltou aos sábados? Relembre quando programa acabou

TV Globinho voltou aos sábados? Relembre quando programa acabou

Onde assistir o último capítulo de Além do TempoF

Último capítulo de Além do Tempo tem reprise?

Harold e o Lápis Mágico sessão da tarde hoje

Sessão da Tarde hoje: veja o filme Harold e o Lápis Mágico desta sexta-feira (9)

Quando acaba Além do Tempo

Quando acaba Além do Tempo? Novela divide horário com Roque Santeiro

Resumo de Quem Ama Cuida hoje

Resumo de Quem Ama Cuida hoje (8): Heitor está vivo e Adriana recebe bomba

imagem de O Rei do Show filme da sessão da tarde hoje

Sessão da Tarde hoje: O Rei do Show é o filme desta quinta-feira

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes