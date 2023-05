Que horas começa Terra e Paixão hoje, dia de jogo - 17/05

Quem acompanha diariamente a novela Terra e Paixão terá que ligar a televisão um pouco mais cedo nesta quarta-feira, 17 de maio. A TV Globo mudou a programação de hoje e alterou algumas atrações por causa da Copa do Brasil, que terá partidas importantes das oitavas.

Terra e Paixão começa mais cedo nesta quarta-feira, 17 de maio

A novela Terra e Paixão vai começar hoje às 20h35, depois do Jornal Nacional. O cronograma oficial da emissora mostra que capítulo desta quarta-feira será o menor da semana e ficará apenas 45 minutos no ar.

Na faixa em que a novela costuma no ar, a TV Globo vai exibir hoje às oitavas de final da Copa do Brasil. Regiões como São Paulo e Brasília assistirão a partida entre Atlético-MG e Corinthians, enquanto locais como Rio de Janeiro e Nordeste vão ficar com a partida entre Athletico-PR e Botafogo.

Após o horário do jogo, o público acompanhará o programa Segue o Jogo, entre 23h30 e 23h45, e depois a programação segue com o Que História é Essa Porchat? e o Jornal da Globo, que começa 00h30.

Nos próximos dias, a novela Terra e Paixão não sofrerá alterações na programação e começará no horário de sempre, por volta das 21h20.

Programação de Terra e Paixão

HOJE, quarta-feira - 17/05: 20h35 até 21h20

Quinta-feira - 18/05: 21h20 até 22h25

Sexta-feira - 19/05: 21h20 até 22h25

Sábado - 20/05: ainda não divulgado

Resumo capítulo de hoje de Terra e Paixão?

Apesar de ser o capítulo mais curto da semana, devido ao futebol, a novela Terra e Paixão promete grandes emoções para o episódio desta quarta-feira. As cenas iniciais de hoje mostrarão Caio (Cauã Reymond) arrependido pela maneira como tratou Aline (Barbara Reis). Além disso, a mocinha acusará Antônio (Tony Ramos) de ter sumido com a escritura de suas terras.

Vigarista, o italiano Luigi (Rainer Cadete) vai beijar Gladys (Leona Cavalli), a esposa de Tadeu (Claudio Gabriel), que ficará sem jeito ao ser reconhecida pelo italiano por ter se tornado um de seus contatos em sites de relacionamento.

Antônio vai prometer demonstrar gratidão a Luigi, caso o italiano consiga convencer Petra a abandonar o vício em remédios controlados, o que deixará o golpista bastante interessado. Enquanto isso, na casa de Lucinda (Debora Falabella), seu marido Andrade (Ângelo Antônio) prometerá que não vai mais agredi-la.

Gladys dirá para a filha Graça (Agatha Moreira) que os brincos que ela ganhou de Irene (Gloria Pires) eram de Agatha (Bianca Bin), a mãe de Caio e primeira esposa de Antônio. Pouco depois, a moça devolverá os brincos para Irene. E falando em Caio, o personagem de Cauã Reymond conversará com Cândida (Susana Vieira), que vai sugerir ao rapaz que ele dê um presente para Aline.

Também neste capítulo de Terra e Paixão, Aline assinará o contrato do empréstimo e prometerá ao gerente Franco (Gil Coelho) que vai entregar a escritura das terras assim que encontrar o documento.

De volta a pousada, Anely (Tatá Werneck) aconselhará Luigi a vender o relógio para pagar sua estadia em Nova Primavera, exigindo comissão.

O final do capítulo desta quarta-feira de Terra e Paixão terá um momento tenso na família de Antônio e um grande embate. Tudo começará com Caio e Irene, que discutirão e trocarão insultos. Por isso, Daniel vai se envolver e brigará com o irmão. Por fim, Caio enfrentará Antônio, que perguntará ao primogênito se foi ele quem deu as sementes para Aline.

Este gancho será revolvido no capítulo de amanhã, 18 de maio. Após a descoberta que foi Caio quem comprou as sementes, o fazendeiro resolverá tirar o filho de sua sucessão.

Leia também - Caio ou Daniel: Aline deve ficar com quem em Terra e Paixão?