Que horas começa Vai na Fé de madrugada?

A novela Vai na Fé é reprisada nas madrugadas da Globo. Os capítulos exibidos diariamente às sete ganham uma nova exibição em um horário alternativo para aqueles que não conseguem acompanhar a trama depois do Praça TV. Confira o horário do folhetim.

Qual é o horário da novela Vai na Fé?

A reprise de Vai na Fé da madrugada é exibida de segunda a sábado, às 01h50, logo após o Conversa com Bial. Aos sábados, o folhetim vai ao ar depois do Supercine, às 02h05.

A novela vai ao ar tradicionalmente às 19h40, na Globo. Os capítulos também ficam disponíveis no Globoplay após a exibição na TV, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso.

Vai na Fé começa a caminhar para a reta final. A trama termina em 11 de agosto e tem um pouco menos de dois meses para desenhar os desfechos de Sol (Sheron Menezzes), Ben (Samuel de Assis), Lui (José Loreto), Theo (Emílio Dantas) e demais personagens. Devido ao sucesso, a trama foi esticada e ganhou mais capítulos do que estava previsto anteriormente.

O folhetim de Rosane Svartman teve boa recepção do público e alavancou a audiência do horário, que amargava baixos números de ibope desde a pandemia. Atualmente, Vai na Fé é a novela com o maior público, chegando a marcar surpreendentes 26,3 pontos de média no último dia 31 de maio na Grande São Paulo, de acordo com dados da Kanta Ibope.

A trama bateu recorde de 28,4 pontos de pico, número que costuma ser visto apenas pelas novelas das nove. Aliás, Vai na Fé está somando mais audiência que "Terra e Paixão" (2023).

Além de alavancar o horário, o folhetim também gera grande repercussão nas redes sociais, principalmente com as cenas de Kate (Clara Moneke) que viralizaram no Twitter nos últimos meses.

A partir de 14 de agosto, o folhetim será substituído por Fuzuê, escrita por Gustavo Reiz. Essa será a primeira novela do autor na Globo, que trabalhou por anos na Record, sendo o responsável por "Belaventura" (2017), "Escrava Mãe" (2016), "Dona Xepa" (2013) e "Sansão e Dalila" (2011).

A novela será protagonizada por Giovana Cordeiro, Nicolas Prattes, Edson Celulari, Marina Ruy Barbosa, entre outros atores globais.

Como assistir a novela online?

Se você perdeu ambas as exibições de Vai na Fé, ainda é possível assistir aos capítulos no Globoplay. Se você já tem uma conta paga, basta procurar pelo título no campo de busca. Se não, será necessário fazer uma assinatura para dar play no folhetim.

1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou celular. Se preferir, também é possível baixar o aplicativo disponível para iOS e Android acessando o App Store ou Google Play.

2- No canto superior direito, clique para fazer login ou se cadastrar. Se você já tem uma conta Globo.com, insira o e-mail e a senha cadastrada ou faça login usando contas do Facebook, Google ou Apple.

Se não, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados, como nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade.

3- Em seguida, se você não for assinante, terá que escolher um dos planos pagos. Selecione a assinatura que cabe no seu bolso - os preços começam em R$ 24,90 mensais. Insira a forma de pagamento e conclua o processo.

4- Depois de efetuar o pagamento, você já poderá assistir a todos os capítulos de Vai na Fé. Basta procurar pelo título na plataforma e dar play.

