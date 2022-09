Quem é a Fênix Chamas da Vida? Relembre revelação do incendiário

Quem é a Fênix Chamas da Vida? Vilma descobre identidade do incendiário no último capítulo - Foto: Reprodução/Record

Grande assassino da trama, o incendiário misterioso da novela de Cristianne Fridman deixa o público e também os personagens de cabelo em pé. Todos querem saber quem é a Fênix Chamas da Vida, mas a revelação só acontece no último capítulo. Para quem é ansioso e já quer conferir como é esse momento da descoberta antes de terminar a reprise de 2022 na Record, também há uma curiosidade: na primeira reexibição do folhetim, em 2016, um final alternativo mudou a identidade do incendiário.

No final da novela, quem é a Fênix Chamas da Vida?

Na versão original da novela, é revelado que Léo (Rafael Queiroga) é quem é a Fênix Chamas da Vida. O rapaz era um pichador na trama que fazia parte da gangue que era comandada por Marreta (Vitor Hugo) e tinha membros como Antônio (Dado Dolabella), Manu (Juliana Lohman), entre outros.

O rapaz mentia em casa e fingia para os pais que era o filho perfeito. Ele dizia para eles que estava na faculdade, mas a verdade é que ia para a sede de sua gangue e ainda se gabava para os colegas como conseguia enrolar os pais em casa.

O pichador mostra mudanças ao longo da trama depois que conhece Beatriz (Andreia Horta) e começa a pensar diferente. Porém, tudo isso não passa de uma fachada, já que no final da novela se descobre que ele é quem é a Fênix Chamas da Vida.

A revelação acontece em uma cena com a vilã Vilma (Lucinha Lins). Ela está na cadeia e recebe um ursinho com um celular escondido. Ela atende a ligação e descobre de uma vez por todas quem é a Fênix Chamas da Vida. “Quanto tempo dona Vilma, sou eu, Fênix”, escuta a mulher ao telefone.

Ela estranha a voz do assassino durante a ligação e ele esclarece: “não estou usando misturador de voz”. “Então era você, não pode ser”, diz a mulher, incrédula com a revelação de quem é a Fênix Chamas da Vida. “Falei que você me subestimava, achou que eu era pichador, X9, mas nunca achou que eu era Fênix”, rebate o vilão.

Vilma pede uma explicação para entender o motivo de tudo o que o rapaz fez ao longo da trama. Ele então explica: “pelo meu pai. O legista que você subornou para acobertar a morte do João, seu marido, era meu pai. Você destruiu a vida dele”. Ao final da ligação, Vilma descobre que há uma bomba no ursinho que recebeu com o celular e então Léo/Fênix tem sua vingança final. O dispositivo explode e Vilma morre.

Quem é a Fênix Chamas da Vida teve ajudante em crimes

Além da revelação de quem é a Fênix Chamas da Vida, o último capítulo também traz uma surpresa. Quando o público descobre que Léo é o incendiário misterioso, também fica a par de quem era a cúmplice do vilão: Darlene (Claudiana Cotrim), a empregada de Vilma.

“O sacrifício dela foi com certeza muito maior. Sem ela, eu não teria conseguido nada”, diz o vilão durante a ligação para a personagem de Claudinha Lins. A exibição desta versão aconteceu entre julho de 2008 e abril de 2009.

Reprise de Chamas da Vida revelou outro Fênix

Na versão original de Chamas da Vida de 2008/2009, Léo era Fênix, porém, a identidade do incendiário foi outra na reprise de 2016 do folhetim de Cristianne Fridman. Nesta exibição, a Record resolveu transmitir uns dos finais alternativos gravados para o desfecho da novela. Desta vez, Tomás (Bruno Ferrari) era quem era a Fênix Chamas da Vida, o filho de Vilma.

A revelação acontece da mesma maneira, durante uma ligação do incendiário para Vilma na cadeia. Os diálogos são bem parecidos com a versão do final original, o que muda são as motivações do vilão. Na reprise, Tomás fez tudo para se vingar da mãe por causa da morte de seu pai e também porque gostaria de ficar com a fábrica de sorvetes GG só para ele.

“Meu pai merecia essa vingança, você destruiu a vida dele”, justifica o rapaz. Outra diferença deste final alternativo é que Tomás não teve ajuda da empregada Darlene, como foi com Léo no final original da novela. Ao final da ligação, Vilma também morre vítima de uma explosão, como na versão original do folhetim.

