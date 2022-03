Quem é a filha da Paloma Duarte? Conheça a atriz que divide papel com ela em Além da Ilusão - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@anaclarawinter

Atriz é filha de Paloma com o ator Marcos Winter.

Quem é a filha da Paloma Duarte? Atriz divide papel com a mãe em novela

Com uma filha perdida na ficção, Paloma Duarte divide nas telas a personagem em que vive na novela Além da Ilusão, atual folhetim da faixa das 18h. A neta de Lima Duarte partilha com a filha a interpretação de Heloísa em diferentes épocas da produção e as atrizes chamam atenção. Afinal, quem é a filha da Paloma Duarte? Conheça Ana Clara Winter, também conhecida como Clara Duarte.

Quem é a filha da Paloma Duarte?

A atriz Ana Clara winter é a filha da Paloma Duarte e do ator Marcos Winter, que foram casados durante 6 anos, de 1997 a 2003.

A única filha de Marcos Winter é Ana Clara, já Paloma tem outra herdeira, Maria Luíza Lui (27), filha da atriz com o cantor Renato Lui, e também um filho pequeno, Antonio (5), que é fruto de seu atual casamento, com o ator Bruno Ferrari.

Antes de ingressar na vida de atriz, a filha de Paloma Duarte estudava jornalismo. Foi em 2019, que a jovem mudou o rumo da carreira e estreou nas telinhas. Depois de ser avaliada em alguns testes da emissora, Ana Clara conseguiu vaga em uma das novelas do canal.

Ana Clara Winter interpretou a personagem Ramilla na novela Malhação, Toda Forma de Amar. A garota era uma das amigas de Nanda (Gabriella Mustafá) e fazia parte do núcleo ambientado em Duque Caxias, no Rio de Janeiro.

Desde então, a jovem não havia retornado a frente das câmeras, até que em 2022 ganhou papel em Além da Ilusão, novela em que trabalha ao lado da mãe, e também do bisavô, Lima Duarte.

Filha de Paloma Duarte em Além da Ilusão

Em Além da Ilusão, Ana Clara Winter interpreta Heloísa na juventude. A filha de Paloma Duarte apareceu nos primeiros capítulos da trama, em flashbacks que mostravam a herdeira do coronel Afonso (Lima Duarte) depois do parto da filha.

A garota teve a bebê arrancada dos braços e nunca mais viu a menina, o que a fez ter uma vida infeliz e amarga. Não foi revelado pela TV Globo se Ana Clara Winter voltará a aparecer na trama, mas é possível, já que a identidade da filha de Heloísa ainda é um mistério, assim como quem é o pai da criança. Quando toda a verdade for revelada, é possível que o público ganhe mais cenas da filha de Paloma Duarte em mais flashbacks.

Filha perdida da ficção

Heloísa, personagem de Paloma Duarte, em Além da Ilusão, cresceu sem descobrir o que aconteceu com sua filha, mas seu pai soube durante toda a vida onde esteva a menina. Afonso resolveu contar a verdade para Heloísa em seu leito de morte, mas acabou falecendo antes de contar o que precisava. Assim, a garota continua uma incógnita na trama, mas nas redes sociais teorias já tomavam conta desde o começo da novela, e muita gente acredita que a filha perdida da personagem é Olívia, personagem vivida por Letícia Pedro na 1ª fase e agora papel de da atriz Debora Ozório na 2ª.

Segundo o Observatório da TV, que teve acesso a um material exclusivo da novela, o público acertou e Olivia é realmente a filha perdida de Heloísa. A revelação demorará para acontecer no folhetim e promete ser introduzida na reta final do folhetim, até lá, a pulga continuará atrás da orelha do público. O que também foi divulgado, é que o padre Tenório, interpretado por Jayme Matarazzo, é quem descobrirá a verdadeira identidade de Olivia, por conta de uma carta deixada pelo vigário anterior.

