Brisa fica com Oto na novela? O futuro de Travessia

No início da trama de Travessia, Brisa estava apaixonada por seu namorado de longa data Ari (Chay Suede). Porém, o pai de seu filho resolveu viajar para o Rio de Janeiro, o que iniciou um atrito no relacionamento. A moça também partiu rumo ao Sudeste e acabou conhecendo o hacker Oto. O que público quer saber agora é se Brisa fica com Oto na trama de Gloria Perez e o que o futuro reserva para a dupla.

Brisa fica com Oto durante a novela Travessia e por isso seu coração ficará dividido entre o hacker e Ari. No entanto, o final da novela é uma incógnita até mesmo para a autora da trama por enquanto. Em uma das coletivas de imprensa organizadas antes da estreia de Travessia, Gloria Perez disse que ainda não sabe com quem a mocinha vai terminar.

A escritora explicou que criou Ari e Oto bem “humanos”, com falhas e identificáveis, e que assim quer que o público fique dividido entre quem Brisa deverá escolher ao longo da novela: o hacker ou o arquiteto. Perez adiantou que em alguns momentos os fãs da obra vão odiar Ari e torcer por Oto, já em outros vão preferir o personagem de Chay Suede e ficar contra o de Romulo Estrela.

Muita coisa ainda irá ocorrer na trama. Por se tratar de uma obra aberta, o folhetim tem sido gravado enquanto é exibido nas telinhas e ainda não tem todos os seus capítulos escritos. “Também não sei com quem ela termina. Novela é igual a vida, tem um ponto de partida, mas a gente desconhece o ponto de chegada”, comentou Gloria Perez para a imprensa.

O que está confirmado até agora é que Brisa fica com Oto durante parte da trama, mas seus sentimentos por Ari continuarão existindo, por isso os personagens viverão um triângulo amoroso. A torcida do público é quem vai ditar os caminhos que Gloria Perez seguirá para o desfecho da trama.

Torcida de público está do lado de Oto

Por enquanto, Oto é quem tem vencido a briga pelo coração de Brisa nas redes sociais. Ari tem sido criticado por abandonar a esposa e o filho no Maranhão enquanto se aventurava no Rio de Janeiro e iniciava um romance com a jovem Chiara (Jade Picon).

Oto encontrou Brisa após a protagonista ser atacada por uma multidão enfurecida que acredita que ela é uma sequestradora de crianças e a ajudou a chegar até o Rio de Janeiro. A química da dupla foi elogiada e tem gente que já torce pelos dois.

Para o azar da garota, ao chegarem na cidade maravilhosa, a dupla foi presa e Oto mentiu para a polícia para se livrar, o que fez Brisa permanecer na cadeia. A dupla irá se reencontrar em breve na trama, quando o personagem de Estrela visitar Brisa na prisão e arranjar um advogado para ajudá-la.

pronto chiara e ari ninguém liga pra vocês mais pq oto e brisa chegou para carregar o título de melhor casal #Travessia pic.twitter.com/R1fr6ffkjm — luh 🛫 (@luhcomenta_) October 18, 2022

É tão ridículo e triste pensar q essa situação de trocar um mulherão da p*, parceira e tudo mais como Brisa por uma menina ignorante, mimada e mal criada como a Chiara é uma realidade tão comum. Definitivamente Ari não merece Brisa.#Travessia — Jesus!! UAU! (@femaleGRP) October 14, 2022

a brisa abdicou de tudo pra ter uma vida com o ari, cria o filho sozinha pro bonitinho poder estudar e trair ela com a primeira patricinha que cruza seu caminho. como é canalha.#Travessia pic.twitter.com/GmQf9Ikaph — maven 📺 (@lamb3rtini) October 15, 2022

essa cena de brisa e oto no carro transparecendo química e um futuro casal bem lindao, ai como estou apaixonada nesses! #Travessia — lari. (@peraltiagobn) October 18, 2022

a brisa tem mais química com o oto do que com o ari pic.twitter.com/xD0bXn344F — alice (@alicechyne) October 18, 2022

Ari vai levar filho para o Rio de Janeiro

Nos próximos de Travessia, o filho de Ari vai se mudar para o Rio de Janeiro com o pai. Depois que Chiara ficar a par da situação do rapaz, que tem uma namorada perdida – já que Brisa foi presa e ele não sabe – e um filho que continua no Maranhão ao lado da avó, Guerra (Humberto Martins) vai dizer para o genro buscar Tonho, o filho de Ari com Brisa.

Segundo os resumos da TV Globo, Guerra vai pressionar Ari por causa do relacionamento com sua a filha, para garantir que a menina não irá ser magoada pelo rapaz. Depois, ele surpreenderá o arquiteto e vai mandar levar Tonho até o Rio. Ari vai apresentar o filho para a namorada, mas dirá que ela é apenas uma amiga.

