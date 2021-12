Um personagem do passado de Christian (Cauã Reymond) voltou para assombrá-lo. Anchieta estava em uma reunião com Túlio (Daniel Dantas), que investiga o passado do cunhado, e Christian chegou a provocar um acidente de carro para escapar do reencontro no capítulo desta segunda-feira (6). Mas afinal, quem é Anchieta em Um Lugar ao Sol e por que a presença dele é uma ameaça?

Quem é Anchieta em Um Lugar ao Sol?

Em Um Lugar ao Sol, o personagem Anchieta é ex-chefe de Christian, que apareceu logo nos primeiros capítulos da trama. De volta à trama, Anchieta será visto com Túlio e poderá ser um das principais pistas para desmascarar o impostor de Renato.

Para quem não lembra, o homem era gerente do estacionamento do aeroporto em que Christian era manobrista. Quando o gêmeo precisou de dinheiro para tirar Ravi (Juan Paiva) da cadeia, ele um adiantamento ao chefe, que o indicou para um trabalho noturno. Porém, ficou prometido que após esse trabalho, o rapaz receberia R$ 2,500.

No entanto, tudo deu errado, enquanto manobrava o carro de um cliente durante uma festa, outro cliente causou um acidente, o que danificou o carro que Christian dirigia. O caso foi parar na sala do chefe, é claro, e Anchieta em Um Lugar ao Sol informou ao funcionário que ele teria que arcar com alguns custos.

Christian se recusou a pagar, pois não foi o culpado pelo acidente, e levantou o tom de voz com Anchieta. O assunto acabou em uma discussão, Christian queria o dinheiro prometido e o chefe negou o pedido. Assim, Christian acabou demitido.

Quem é o ator Alexandre Lino?

Intérprete de Anchieta em Um Lugar ao Sol, Alexandre é ator, produtor, diretor e documentarista. Ele é natural de Gravatá, no Pernambuco e se mudou para o Rio de Janeiro na década de 1990.

Formado pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), ele é bacharel em Cinema e especializado em Artes Cênicas. Além do português, o ator também fala italiano, pois já morou no exterior.

Com um longo currículo no teatro, que inclui as peças Domésticas (2012), O Pastor (2013), Acabou o Pó (2014), Nordestinos (2015), Volúpia da Cegueira (2016), Lady Christiny (2016), O Porteiro (2017), entre outras, ele também já esteve em várias obras nas telinhas.

Além de viver Anchieta em Um Lugar ao Sol, na Globo o ator também trabalhou nas novelas Órfãos da Terra (2019), Malhação Vidas Brasileiras (2019), Êta Mundo Bom (2016), Totalmente Demais (2016) e Malhação Sonhos (2014 – 2015), além das séries A Cara do Pai (2017), Sob Pressão (2017) e Mr. Brau (2016).

Na Record TV, Alexandre Lino trabalhou em Milagres de Jesus, em 2014, e depois em Amor Sem Igual (2019), sua última novela antes de interpretar Anchieta em Um Lugar sem Igual. Até então, o trabalho mais recente do ator havia sido o filme Os Espetaculares (2020).

Leia também – Rui Rezende em Um Lugar ao Sol