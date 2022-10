O que acontece com o filho de Guida, o Rudá de Travessia

O que acontece com o filho de Guida, o Rudá de Travessia

Rudá (Guilherme Cabral) foi descoberto como o autor do deep fake que fez Moretti (Rodrigo Lombardi) ser cancelado na internet. Nos próximos capítulos da trama, o que acontece com o filho de Guida (Alessandra Negrini) será ajudar o padrasto a provar sua inocência.

O que acontece com o filho de Guida nos próximos capítulos de Travessia?

Depois que Oto (Rômulo Estrela) descobriu que Rudá é quem está por trás do deep fake de Moretti, o hacker vai dar uma dura no garoto por ter armado a mentira que fez com que Moretti fosse linchado na web por um vídeo em que ele supostamente dizia que odiava cachorros.

Com o prejuízo causado na vida do empresário, o adolescente e Oto vão ajudar o marido de Guida a gravar um vídeo para explicar o mal-entendido e se redimir na web - esse será o desfecho do caso do deep fake envolvendo o rapaz. Ainda não há data para que os personagens descubram que ele também está por trás da fake news sobre Brisa (Lucy Alves).

No entanto, em cenas previstas para irem ao ar em 4 de novembro, sexta-feira, Rudá voltará a causar na vida de sua família. Insatisfeito com a presença do padrasto em sua vida, o adolescente vai acusar Moretti de estar dando em cima de Leonor (Vanessa Giácomo) para colocar sua mãe contra a irmã. Anteriormente, ele já havia perguntando porque o empresário e sua tia não se casaram na época em que namoraram.

Outro tema relacionado a história de Rudá é a assexualidade. O assunto já começou a ser introduzido na novela e deve ser explorado nas próximas semanas. Em um primeiro momento, Guida questiona se o filho é gay após ele dizer que não tem interesse em garotas. "Agora vão começar a empurrar garotos para mim? Só pensam nisso? Namoro, pegação...", reclama o garoto.

Conforme divulgado na sinopse da novela, Rudá um jovem assexual estrito, ou seja, que não tem interesse em relações sexuais com outra pessoa.

Quem é o pai de Rudá em Travessia?

Ainda não se sabe quem é o pai de Rudá na novela. Por enquanto, tudo o que foi explicado ao público é que o garoto é fruto de um dos relacionamentos de Guida, que já se casou muitas vezes durante sua vida. Por enquanto, o nome do pai do menino ainda não foi citado e também não se sabe se ele aparecerá na trama.

Rudá sempre teve um relacionamento mais distante com a mãe e viveu por algum tempo com a tia Leonor, no Canadá, de quem é mais próximo e tem mais afinidade.

No ar em Travessia, Cássia Kis faz comentários homofóbicos e gera revolta

Quem interpreta Rudá em Travessia?

Guilherme Cabral é o ator que interpreta Rudá na novela Travessia. Ele esteve nas telinhas no ano passado, quando interpretou Dominique, filho da condessa Luísa (Mariana Ximenes) em Nos Tempos dos Imperador, trama das 18h que foi ao ar no ano passado.

O ator, que tem 18 anos de idade, começou a trabalhar na Globo em 2017 quando esteve em Pega Pega, novela das 19h de Cláudia Souto.

Na trama, ele era Gabriel, filho que Douglas (Guilherme Weber) não sabia da existência até metade da trama. Enquanto tentavam recuperar o tempo perdido e construir uma relação de pai e filho, os dois ganharam o carinho do público e tiveram um final feliz em família.

O segundo trabalho de Guilherme foi em 2019, quando participou de Verão 90. Em 2021, ele fez uma breve aparição em Amor de Mãe, das 21h.

Assim como acontece em Travessia, o personagem do ator em Nos Tempos do Imperador também tinha uma relação conturbada com a mãe, pois acreditava que ela havia o abandonado para ser preceptoras das princesas Isabel e Leopoldina.