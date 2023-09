Quem foi Renée na novela Elas por Elas de 1982?

Renée é uma das protagonistas com maiores mudanças no remake.

Entre as sete protagonistas do remake de Elas por Elas, nova novela das 6h, está Renée, interpretada pela atriz Maria Clara Spinelli. Nesses primeiros capítulos, a mulher foi apresentada e começou a ganhar espaço na história, o que despertou a curiosidade do público: como era Renée na versão de 1982? Personagem nova tem várias diferenças da versão original.

Entenda a mudança de quem foi Renée em Elas por Elas

A personagem de Reéne é uma novidade na versão de 2023 de Elas por Elas, substituta de Carmem, que foi interpretada pela atriz Maria Helena Dias e faleceu em agosto deste ano, aos 91 anos de idade. Por se tratar de uma releitura que se passa quatro décadas após a versão original, a nova novela das 18h fez algumas atualizações para que a história ficasse mais moderna.

Muitas mudanças foram inseridas na história, como a inserção das mulheres no mercado de trabalho, e até mesmo questões que envolvem gênero. Uma das maiores novidades criadas pelos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson para a releitura é que Renée é uma mulher trans.

Na versão original, Carmem era uma mulher cis, dona de casa, que era casada com Rubão (Ivan Cândido) e mãe de dois jovens, Vic (Ana Helena Berenguer) e Elton (Cássio Gabus Mendes). Sua vida em casa era feliz, apesar de algumas crises no casamento, ela tinha um marido que amava os filhos e trabalhava muito para levar o sustento para casa. Porém, como nem tudo são flores, ela enfrentava problemas depois que ficava viúva.

No entanto, a trama de Renée será bem diferente no remake de Elas por Elas. Nesta versão, ela é casada com Wagner (César Mello) e trabalha fora, ajudando-o a administrar uma padaria. Ela é madrasta de Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha), a quem ama muito, e teve todo o apoio de sua mãe quando resolveu fazer a transição de gênero. Porém, a vida da personagem vai virar de ponto cabeça nos próximos capítulos, quando ela for alvo de um golpe do marido.

Wagner vai abandonar Renée e os filhos e para piorar sumirá no mundo com todo o dinheiro da família. Com isso, a mulher será obrigada a fechar a padaria e se mudar para a casa da irmã Érica (Monique Alfradique) para sobreviver, já que não terá um tostão no bolso. Para se reerguer, ela começará uma empreitada como empresária e se encontrará quando começar a trabalhar com confeitaria.

Para quem não sabe, na primeira versão de Elas por Elas, até existiu um personagem chamado René, que foi interpretado por Reginaldo Faria e fazia parte do núcleo de Carmem, mas ele não tem nada a ver com a personagem Renée do remake. Na história de 1982, ele era irmão de Rubão e vivia em conflito com a cunhada por morar sob o mesmo teto que ela. Depois da morte do irmão, ele se aproximava de Carmem, por quem acabava apaixonado.

Na releitura, dificilmente Reneé se envolverá com um cunhado, pois por enquanto Wagner não tem nenhum irmão na história - a não ser que ele apareça depois do desaparecimento do mau-caráter. Além disso, seu cunhado pelo lado da irmã Erica, Edu (Luís Navarro), é um traidor e ainda será transfóbico com Renée e soltará todos os seus preconceitos contra a cunhada quando ela for morar com ele e Erica.

