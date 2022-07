Quem é Eugênio em Pantanal de 2022, pai de Trindade na vida real

Intérprete de Trindade na versão original de Pantanal, Almir Sater retornou para o remake com um novo papel em mãos, o chalaneiro Eugênio. E quem é Eugênio em Pantanal? A criação do personagem aconteceu em 2022 para a nova versão, mas nas cenas originais da Manchete, existiu outro homem que ficava responsável pela travessia dos visitantes e moradores.

Quem é Eugênio em Pantanal, papel de Almir Sater

O responsável pela chalana que leva suprimentos ao Pantanal e realiza a travessia no rio é quem é Eugênio em Pantanal da Globo. O homem é um viúvo e violeiro que conduz a embarcação há muitos anos.

A página do personagem no site oficial da Globo classifica que quem é Eugênio em Pantanal também é uma espécie de figura mítica e encantada, como o Velho do Rio e Trindade. “Tal qual as águas, Eugênio e sua chalana têm um propósito espiritual muito forte, o de carregar as almas, eliminar o mal, purificar e trazer vida nova, preservando o equilíbrio daquele paraíso”, é descrito sobre o condutor.

Na trama, também é Eugênio quem salva o Velho do Rio após a entidade ser atingida por um tiro disparado por Tenório. O chalaneiro encontra o corpo do guardião quase sem vida, remove a bala e limpa os ferimentos do personagem.

E para quem não sabe, Eugênio foi um personagem especialmente criado para o remake. Ele nasceu das conversas do autor Bruno Luperi – responsável pela adaptação do texto de 1990 para os dias de hoje – e o ator Almir Sater.

Antes da estreia da novela, o cantor conversou com a imprensa e revelou que recebeu propostas de papéis maiores na trama do remake, mas recusou todos. Depois de algumas conversas com Bruno Luperi, os dois chegaram a um denominador comum: Eugênio. A parceria então aconteceu e os dois criaram o personagem juntos.

Nas redes sociais, quem é Eugênio em Pantanal é apelidado de algumas maneiras pelos fãs da novela. O condutor tem fama de “fofoqueiro” e ganhou as classificações de “uber do Pantanal” e “telefone sem fio” em memes do público.

Versão de 1990 tinha outra chalaneiro

Em 1990, o personagem Eugênio não existiu, no entanto, a chalana ainda era uma peça importante da trama e por isso havia um outro condutor de barco. Nas cenas originais da Manchete, o chalaneiro se chamava Orlando e foi interpretado pelo ator Ivan de Almeida.

O trabalho de Orlando era o mesmo de quem é Eugênio em Pantanal de 2022, realizar a travessia de moradores, visitantes e também abastecer a população local com suprimentos. Nos últimos capítulos da trama, Orlando revela para Maria Bruaca e Alcides que a viagem que leva a dupla até o Sarandi, no Paraná, será sua última vez na chalana. Isso acontece porque no final da novela, Orlando vende sua chalana para José Leôncio e se aposenta.

Na época em que deu vida ao chalaneiro Orlando, o ator Ivan de Almeida já tinha quase duas décadas de carreira na televisão e estava com 54 anos de idade. A estreia do famoso nas telinhas havia acontecido em 1971, com a produção Irmãos Coragem.

Depois, ele esteve em Fogo sobre Terra (1974), As três Marias (1980), Os Trapalhões na Serra Pelada (1982), O Tempo e o Vento (1985), Roque Santeiro (1985) Dona Beija (1986), Carmem (1987), Pantanal (1990), Sandy & Junior (200 – 2002), Celebridade (2004), A Escrava Isaura (2004), Duas Caras (2007 – 2008), Amor e Revolução (2011 – 2012), Escrava Mãe (2016), entre muitas ouras obras.

Atualmente, o famoso está com 84 anos de idade e não está aposentado. No ano passado, ele atuou na série Cidade Invisível, da Netflix. Antes disso, ele também apareceu em Carceireiros (2019), Pico da Neblina (2019), Amigo de Aluguel (2018) e O Mecanismo (2018).

