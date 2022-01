Quem é Muriel na novela Gênesis, agora em ‘A Bíblia’

Quem é Muriel na novela Gênesis? A personagem de Rhaisa Batista retornou às telinhas com a reprise do folhetim em ‘A Bíblia’ e despertou novamente a curiosidade do público. A jovem aparece para arrematar o coração de Judá, papel de Thiago Rodrigues.

Quem é Muriel da novela Gênesis?

Muriel foi a esposa de Judá na novela Gênesis. Judá a conheceu na casa de Hira (Sandro Pedroso) e logo se apaixonou pela moça. Poucos capítulos depois, o casal oficializou a união. Depois do casamento, Muriel e Judá na novela Gênesis tiveram três filhos. O mais velho se chamava Er, o do meio Onã e o caçula Selá.

Na trama da Record, depois que se mudaram para a cidade de Quezibe, o casal somou conflitos e Muriel teve problemas com a mudança de comportamento do marido, que começou a beber mais do que devia depois que passou a ser atormentado pelas lembranças da venda de seu irmão José a um mercador de escravos.

No entanto, os dois ainda se amavam e Judá sofreu com a perda da esposa. Antes do final da novela Gênesis, Muriel morre. A jovem fica cada vez mais doente e desgostosa com a vida após perder dois de seus filhos mais, Er e Onã.

Judá foi quem encontrou o corpo de Muriel na novela Gênesis:

Muriel da novela Gênesis existiu na Bíblia?

O nome da personagem de Rhaisa Batista na novela da Record não aparece na Bíblia. De acordo com as escrituras, Judá teve seus três primeiros filhos, Er,Onã e Selá, com uma única mulher, porém, seu nome não era Muriel.

“Entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua; e tomou-a por mulher”, diz a Bíblia nos versículos 1 e 2 do capítulo 38 do livro de Gênesis – A versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

Quem é a atriz Rhaisa Batista?

Rhaisa é natural de Recife, no Pernambuco, tem 31 anos de idade e namora o empresário mineiro Guilherme Motta. A atriz apareceu pela primeira vez nas telinhas com a série da Rede Globo Louco por Elas, em 2012.

Ela continuou na emissora e em 2013 esteve nas novelas Lado a Lado, Malhação e Joia Rara. Em 2014, atuou em O Caçador e também na novela Império. Em 2015, Rhaisa deu vida a personagem Mayra em Verdades Secretas. No mesmo ano, ela atuou em S.O.S: Mulheres ao Mar 2.

Em 2016, ela foi Cecília no filme Minha Mãe é Uma Peça 2 e em 2017 esteve em Sem Volta. Dois anos depois, ela atuou em Bom Sucesso, sua última novela na TV Globo, além da série Vai que Cola e em Recife Assombrado. Depois disso, foi hora de migrar para a Record e Rhaisa interpretou Muriel na novela Gênesis, agora sendo reprisada como A Bíblia na emissora.

Horário da novela A Bíblia

Reprise que reúne momentos de Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida, A Bíblia é exibida de segunda a sexta-feira a partir das 21h00. Desde o final de Quando Chama o Coração, o folhetim recebeu mais espaço na programação e agora fica no ar até as 22h30.

