Quem é o namorado do professor Dante da novela Travessia, o ator Marcos Caruso

Intérprete do professor Dante na novela Travessia, o ator de 71 anos Marcos Caruso é um dos nomes mais conhecidos das telinhas. Sua estreia na TV Globo foi no final dos anos 90 e de lá para cá o famoso ficou marcado por diversos personagens, como o Leleco de Avenida Brasil (2012), o Carlão de Mulheres Apaixonadas (2003), e recentemente o Osvaldo de Quanto Mais Vida Melhor (2021 - 2022). Por estar há muito tempo na televisão brasileira, a vida pessoal do ator Marcos Caruso também desperta a curiosidade do público, como por exemplo quem é o dono do coração do artista hoje.

Marcos Caruso namora com o técnico em enfermagem Marcos Paiva, de 55 anos, desde 2018. O casal é discreto sobre os detalhes do relacionamento, mas aparece lado a lado em fotos nas redes sociais, principalmente no perfil de Paiva.

Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

No começo de março de 2023, o Mais Você comemorava o aniversário do Rio de Janeiro em uma reportagem ao vivo direto da praia de Ipanema e acabou esbarrando com o ator Marcos Caruso, que estava acompanhado do namorado Marcos Paiva.

O famoso falou durante alguns segundos com a jornalista do programa, elogiando o clima, a praia e mandou um recado para Ana Maria Braga e o público. O namorado do ator não chegou a conversar com a jornalista, mas ficou sentado atrás de Caruso durante a entrevista.

Olha só quem tá curtindo o dia especial da cidade maravilhosa 🤩 #MaisVocê pic.twitter.com/IYVv8zSZwe — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 1, 2023

No final de 2022, Marcos Caruso e Marcos Paiva fizeram uma viagem para Portugal. Algumas das publicações de Paiva confundiram o público e também amigos do casal. Como na imagem os dois mostravam alianças no dedo anelar da mão esquerda, muitos pensaram que eles haviam selado a união no altar.

No entanto, pouco depois, em entrevista exclusiva ao Gshow, Marcos Caruso informou que eles não se casaram e tudo não passou de um mal entendido: "não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto".

Uma publicação compartilhada por Marcos Paiva (@marcosppaiva0)

Professor Dante em Travessia, Marcos Caruso já foi casado com atriz

Marcos Caruso já foi casado por duas décadas com a atriz Jussara Freire. O professor Dante da novela Travessia subiu ao altar com a famosa em 1974. Eles trabalharam diversas vezes juntos, como em Jerônimo (1984), novela que Marcos Caruso viveu o DR. Otoniel e Freire foi Suzana, assim como na versão de 1990 de Pantanal, em que interpretaram o peão Tião e a amável namorada de Zé Leôncio Filó, e Éramos Seis (1994), ele com o personagem Virgulino e ela como Clotilde.

Após 20 anos juntos, em 1994, o relacionamento chegou ao fim. Porém, a dupla se manteve amiga e trabalhando lado a lado em projetos. Eles até foram um casal na novela Coração de Estudante, em 2002, quase dez anos após o fim do casamento. Na trama, Caruso era o experiente advogado Raul Gouveia, marido de Lígia - papel de Freire - uma mulher moderna e diretora da escola pública de Nova Aliança.

Em 2009, eles compartilharam os palcos do teatro com a peça As Pontes de Madison. O espetáculo ganhou diversas apresentações nos anos seguintes. Em entrevista ao Jornal de Teatro, em 2012, Jussara falou sobre a reação do público ao vê-la nos palcos com o ex-marido: "as pessoas acham encantador ex-marido e ex-mulher trabalhando, o que, para nós, é algo absolutamente comum. Se tivéssemos brigado, tivesse tido aquelas coisas que a gente vê que dá polícia, aí talvez não teríamos essa parceria, essa cumplicidade, essa intimidade de teatro".

Depois, a dupla não apareceu em mais novelas juntos, pois o ator continuou com trabalhos na TV Globo, enquanto a famosa migrou para a Record TV entre 2006 e 2018.

Em 2019, Jussara Freire retornou à Globo com A dona do Pedaço e entre 2021 e 2022, Caruso e ela trabalharam juntos novamente. Desta vez, ele interpretou Osvaldo, treinador de Neném (Vladirmir Brichta) em Quanto Mais Vida Melhor, e a atriz foi Tuninha, empregada na casa de Paula (Giovanna Antonelli). Em seguida, ele engatou a novela Travessia, em que vive o professor Dante.