Quem é o pai de Paula em Paraíso Tropical?

Paula (Alessandra Negrini) começa a novela Paraíso Tropical no escuro, sem saber a verdade sobre sua origem. No entanto, ao decorrer da história ela descobre quem foi a verdadeira mãe e a identidade do avô. Mas afinal, e o pai da mocinha, quem é?

Paula é filha de quem em Paraíso Tropical

Não é revelado na novela Paraíso Tropical quem é o pai de Paula, mas impressão que pode ficar para o público é que ele era algum cliente de Silvia, a mãe das gêmeas, que se prostituía para conseguir manter o vício em drogas, ou um namorado que a moça tenha arranjado nesse período.

O que se sabe é que ele morreu enquanto Silvia ainda estava grávida das gêmeas e não chegou a conhecer Isidoro (Othon Bastos), pai dela e avô de Paula e Taís. No folhetim, só é contado por Isidoro para as netas que Silvia engravidou enquanto morava com a amiga Amélia (Susana Vieira) e fazia programas.

E foi durante este período em que descobriu que estava carregando as gêmeas na barriga que Silvia resolveu voltar para a casa do pai, ao confessar para ele que o pai das crianças estava morto e que ela não tinha dinheiro nem mesmo para comer. Isidoro deixou a filha morar em sua casa mais uma vez, a ajudava com consultas e cuidava para que as crianças nascessem saudáveis.

No entanto, a moça não conseguiu ficar limpa e poucas semanas depois do nascimento das meninas ela resolveu vendê-las para comprar drogas, assim Taís foi parar nas mãos de um casal, enquanto Paula foi comprada por um criminoso perigoso.

Ao saber da atitude da filha, Isidoro correu atrás das netas e conseguiu recuperar Taís, porém, não teve a mesma sorte com Paula, pois a menina foi levada por Amélia, que queria protegê-lo do bandido para quem Silvia havia a vendido. Com medo, a prostituta saiu do Rio de Janeiro e se mudou para a Bahia, deixando Isidoro sem notícias do paradeiro da menina.

Já Silvia morreu de overdose logo depois de vender as meninas. Na cena em que conta para Paula e Taís sobre o que aconteceu com a mãe delas, Isidoro revela que encontrou a filha já morta depois que recuperou Taís. Com isso, a neta malvada foi criada pelo avô, sem saber nada sobre a irmã gêmea ou a mãe viciada, enquanto Paula foi criada por Amélia, que abriu um bordel em Marapuã, litoral da Bahia, também sem saber de nada sobre sua origem.

Confira - Final de Paraíso Tropical: quem fica com quem?

Qual é o final das gêmeas na novela

A história de Paula e Taís é de rivalidade na novela Paraíso Tropical, a gêmea boazinha custa a acreditar que a irmã é uma mau-caráter depois de conhece-la, mas ao longo da trama acaba vendo a verdadeira índole da moça, que até tenta matar Paula para assumir sua identidade. No entanto, na reta final do folhetim Taís recebe o que merece, enquanto a mocinha ganha um final feliz.

Para quem não lembra, depois que Taís é desmascarada por tentar assumir a identidade de Paula e enganar Daniel (Fabio Assunção), ela tenta reunir o máximo de dinheiro possível para fugir do país e assim chantageia Olavo (Wagner Moura) ao descobrir o grande segredo dele: o de que seu meio-irmão Ivan (Bruno Gagliasso) é na verdade filho e herdeiro de Antenor (Tony Ramos).

Por conta disso, a malvada é assassinada pelo vilão, que a dopa na casa de Paula, deixa o gás de cozinha aberto e assim a mata asfixiada. Sua morte se torna uma grande mistério na trama que só é solucionado no último capítulo, quando Olavo confessa seus crimes ao ser confrontado por Daniel.

Inclusive, é neste confronto que Olavo acaba morto pelas mãos de Ivan, que fica possesso de raiva ao descobrir que foi ele quem matou Taís e o segredo sobre sua paternidade. Já sem Taís no caminho e com a morte de Olavo, Daniel e Paula ficam finalmente em paz no final de Paraíso Tropical. O personagem de Assunção é inocentado de todas as acusações de corrupção das armações de Olavo e ganha um desfecho feliz com Paula, que dá a luz a gêmeas no último capítulo da novela.

Leia também - Quem morre em Paraíso Tropical