Sara de Travessia vai descobrir o que aconteceu com Débora?

Sara de Travessia vai descobrir o que aconteceu com Débora?

Depois de muita investigação sobre o paradeiro da amiga, Sara de Travessia vai conseguir chegar ao que tanto queria: as informações sobre o paradeiro de Debora. Porém, a personagem de Isabelle Nassar não ficará nada feliz com o resultado de suas pesquisas. A mulher vai finalmente descobrir que a amiga morreu em um acidente.

VEJA: Moretti e Guida se separam em Travessia e declaram guerra um ao outro

Quando descobrem a tragédia com Débora?

Ainda vai demorar um pouco para que o público assista a cena em que Sara vai descobrir sobre a tragédia que tirou a vida de Debora em Travessia. As cenas da descoberta só vão ao ar em 2023, na primeira semana de janeiro.

Os momentos vão marcar os capítulos dos dias 5 e 6 de janeiro, quinta e sexta-feira. Sara vai ficar a par de tudo por causa da ajuda de Bia (Clara Buarque), personagem que ainda será introduzida na trama. A jovem será uma estudante universitária de biologia que sabe lidar com arquivos e pesquisas e por isso é chamada por Monteiro (Ailton Graça) para ajudar Sara e Dante (Marcos Caruso) na empreitada de encontrar informações sobre Debora.

A moça vai se passar por uma estagiária de Cidália (Cassia Kis) e conseguirá os arquivos do hospital em que Debora foi parar depois de sofrer o grave acidente de carro, no primeiro capítulo da novela. A jovem revelará suas descobertas e Sara ficará muito abalada. Ela custará a aceitar que Débora está morta.

Após chegar a conclusão que a amiga não está mais viva, ela resolverá assumir outra missão. Em suas descobertas, Bia também chegará a informação que Debora deu a luz antes de morrer. Por conta disso, Dante e Sara vão se empenhar em encontrar a criança, que agora já é uma jovem.

Eles não sabem que a garota é Chiara e por enquanto permanecerão no escuro sobre o assunto. Sara irá atrás de Moretti, o pai da criança, mas o empresário dirá que não sabe o paradeiro. Para piorar a situação, Moretti vai falar mal da personagem de Grazi Massafera e Sara dará um tapa no vilão vivido por Rodrigo Lombardi. A rivalidade da dupla crescerá ainda mais, mas ela ainda não conseguirá chegará as conclusões que queria sobre como encontrar a herdeira de Debora.

Sara já insinuou que Chiara se parece com Debora, mas ainda não descobriu a verdade sobre o passado da menina:

+ Conheças as novelas e vida da atriz Isabelle Nassar, a Sara de Travessia

Sara de Travessua vai se vingar e expor Moretti

Antes de descobrir que Debora está morta e que sua filha está por aí, Sara de Travessia vai armar para Moretti. A mulher sabe que o vilão é um cafajeste e que largou a amiga durante a gravidez, por isso, fará com que ele seja exposto para todos.

Nos capítulos que vão ao ar na semana do natal, Sara será convidada por Guida (Alessandra Negrini) para participar da ceia na casa do casal, que terá vários outros convidados. Sara aceitará o convite já com segundas intenções, a de expor o empresário mau-caráter.

Durante a festa, Sara vai soltar um áudio comprometer de Moretti para que todos ouçam. A gravação será dos últimos momentos de vida de Debora.

Na cena, a personagem de Grazi Massafera ligou para o ex-amante cobrando ajuda porque seria despejada de seu apartamento bem no final da gravidez. Ela reclamou de como foi tratada pelo empresário e ameaçou que o colocaria na mídia, por ter abandonado a criança.

O áudio surpreenderá muita gente e deixará Guida possessa de raiva. O casal viverá em crise depois disso e os dois entrarão em guerra. Tudo vai piorar quando Guida descobrir que o amado usou seu nome em negócios ilícitos.

Leia também