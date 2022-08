Tenório morre em Pantanal, mas antes causa estragos

Sem escrúpulos, Tenório é um vilão que enche a paciência do público. O personagem de Murilo Benício realiza maldade atrás de maldade e não é pego por nenhuma delas. Porém, isso irá mudar no futuro e Tenório morre em Pantanal depois de realizar um de seus atos mais desprezíveis. No entanto, para quem torce por esse aguardado momento, será necessário esperar bastante e assistir ao mau-caráter cometendo mais crimes.

O que acontece até que Tenório morre em Pantanal

Tenório morre em Pantanal pelas mãos de Alcides, mas esse momento só chegará ao folhetim nos capítulos finais do remake da novela, que tem previsão de ficar no ar até o mês de outubro. Por isso, nesse meio tempo, o público irá acompanhar novas maldades do vilão.

Nos próximos capítulos, ele contratará o matador de aluguel Solano (Rafa Sieg). Como missão ao jagunço, ele ordenará que Maria Bruaca, Alcides, Zé Leôncio e a família do fazendeiro sejam assassinados. O matador até tentará acabar com a vida de alguns dos inimigos de Tenório, chegará a balear Zé Lucas e planejará a morte de Tadeu, mas não terá sucesso em nenhuma de suas tarefas.

O feitiço se virará contra o feiticeiro e quem acabará morto será o próprio filho de Tenório, o caçula Roberto (Cauê Campos), que vai ser assassinado por Solano. De acordo com Patrícia Kogut do O Globo, o rapaz vai ser afogado por Solano durante um passeio de barco dos dois. O assassinato acontecerá porque o rapaz vai desconfiar que Solano é o responsável pelo tiro que atingiu Zé Lucas e o jagunço vai matar o filho do patrão para calá-lo.

Depois que assassinar o filho de Tenório, Solano irá mentir. Ele dirá para o chefe que o personagem de Cauê Campos foi morto por uma sucuri. Com sede de vingança, Tenório vai orquestrar um massacre de sucuris. Ainda segundo Kogut, o vilão vai destrinchar as cobras que encontrar pelo bioma, o que causará a revolta de Zuleica (Aline Borges) – A morte de Roberto foi diferente na versão de 1990, em que o rapaz foi realmente devorado por uma sucuri.

Depois de mais estes crimes para a conta do vilão de Murilo Benício, ele realizará uma maldade inimaginável: irá castrar Alcides. Como após a morte de Roberto, Solano também acaba morto, pois é assassinado por Juma, que vira onça para se defender do jagunço e acaba com ele, Tenório precisa sujar as mãos.

Assim, o personagem lida ele mesmo com a vingança que vinha planejando contra Maria Bruaca e Alcides, por conta do chifre que levou da primeira esposa. Ele então sequestra o casal e capa o peão. Porém, deixa os dois vivos, para que a tortura continue, já que ambos ficam traumatizados com a situação.

Contudo, é com esse acontecimento que o final de Tenório finalmente chega. Ele não sai impune da castração de Alcides, que se vinga do mau-caráter de uma vez por todas. Com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), Alcides encurrala Tenório na beira do rio. Enquanto o ex-mordomo distrai o vilão, Alcides consegue se aproximar do ex-patrão e enfia uma lança em sua barriga.

Na versão de 1990, Tenório morre em Pantanal em questão de segundos após ser atingido na barriga pela lança de Alcides, porém, em 2022, isso será diferente. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, Tenório vai sobreviver ao ataque de Alcides e se arrastará sangrando até a beira do rio, momento em que será puxado por uma sucuri para a água. O personagem de Benício então se afogará e logo morrerá.

Quem é Solano em Pantanal

Solano ainda não deu às caras no remake comandado por Bruno Luperi, mas ele aparecerá em breve. Finalmente, a TV Globo revelou a data das primeiras cenas do matador de aluguel. O personagem do ator gaúcho de 43 anos Rafa Sieg vai entrar na trama a partir do dia 5 de setembro, uma segunda-feira. O jagunço será contratado por Tenório, que vai orientar os crimes que ele deve cometer, e logo será apresentado para a família do grileiro apenas como um peão qualquer da fazenda, escondendo seu verdadeiro ofício.

Neste mesmo capítulo, segundo os resumos cedidos pela Globo, Solano já vai começar a realizar suas maldades e atirará em Zé Lucas. O assassinato de Roberto está marcado para o capítulo do dia 7 de setembro, quarta-feira.

Leia também – Ivan de Almeida: quem era o chalaneiro na primeira versão de Pantanal