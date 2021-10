Luísa anunciou em Nos Tempos do Imperador que está grávida de Pedro. Porém, a gravidez passa por momentos de tensão na novela, quando a mulher fica entre a vida e a morte, e com a decisão do imperador de assumir o filho bastardo, o que fará o romance secreto ser revelado. Como tudo isso aconteceu na vida real e quem foi o filho de Dom Pedro II com a Condessa de Barral? Vamos te contar!

Quem foi o filho de Dom Pedro II com a Condessa de Barral?

Condessa de Barral e Dom Pedro II não tiveram filhos. A gravidez da personagem de Mariana Ximenes na novela das seis é ficção e foi introduzida na história pelos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson. Não há nenhum registro histórico que mostre que o casal de amantes tenha tido herdeiros juntos. Além disso, se Luísa chegou a engravidar alguma vez do imperador, mesmo que não tenha concluído a gestação, o assunto nunca se tornou público.

Na vida real, ambos tiveram descendentes, porém, cada um com seu cônjuge. Dom Pedro II teve filhos com a imperatriz Teresa Cristina – Isabel, Leopoldina, Pedro e Afonso – e a Condessa de Barral teve apenas um filho, Horace Dominique de Barral, com o marido francês.

O caso de Dom Pedro II com a Condessa de Barral durou décadas, cerca de 34 anos segundo historiadores. Cartas sobre o romance foram descobertas e o romance se tornou público. O casal só se separou com a morte, ambos faleceram em 1891.

Na novela, Dom Pedro II decidiu assumir o filho, o que gerou atrito entre o casal. Veja o vídeo da cena exibida na novela Nos Tempos do Imperador.

Condessa perderá o bebê na novela?

Nos próximos capítulos, a Condessa de Barral perderá o filho de Dom Pedro II que espera. Luísa passará por maus bocados e sentirá muita dor, o que fará Justina (Cinara Leal) chamar com urgência pela médica Pilar (Gabriela Medvedovski).

Pilar fará de tudo para salvar mãe e bebê, mas apenas Luísa sobreviverá. A Condessa de Barral vai se recuperar depois do aborto espontâneo e revelará para a médica que o pai de seu bebê é Dom Pedro II. A moça ficará surpresa, pois pensava que o amante de Luísa era Samuel (Michel Gomes), por causa da mentira contada por Dolores (Daphne Bozaski).

