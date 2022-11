Em O Rei do Gado, Fausto (Jairo Mattos) arquiteta o plano de colocar as mãos na fortuna de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) através de Rafaela (Glória Pires), que finge ser sobrinha do ricaço. O advogado morre no início da segunda fase da trama, deixando o mistério no ar sobre seu assassinato. O nome do responsável pela morte do personagem só vem à tona no capítulo 136 da trama.

Quem é Fausto em O Rei do Gado?

Fausto é o advogado que trabalha para Geremias em O Rei do Gado. Há muitos anos ao lado do ricaço, o profissional sabe tudo sobre o passado do rei do café que aplicou golpes na própria família para ficar com a fortuna.

O personagem foi quem ajudou Geremias a localizar seu irmão e que está com a tarefa de encontrar uma maneira para que o ricaço não deixe seu dinheiro para o governo após sua morte. Isso porque, até então, o milionário não tem nenhum herdeiro. Ele foi casado ao longo de sua vida, mas não teve filhos.

É então que Fausto arma um plano para ficar com a fortuna do patrão. Ele sabe que Geremias procura por Marieta Berdinazzi, sua sobrinha desaparecida, e se junta a Rafaela (Gloria Pires), sugerindo que ela se passe pela filha de Giácomo (Manoel Boucinhas). A pilantra executa o plano conforme combinado e consegue enganar o "tio" em um primeiro momento, até que o advogado que arquitetou o plano é morto.

O personagem foi interpretado pelo ator Jairo Mattos, hoje com 60 anos de idade. Seu último trabalho foi na Record, no ano passado, quando esteve na novela Gênesis. Na Globo, ele não aparece desde 2018.

Geremias foi quem matou Fausto em O Rei do Gado

Geremias é o responsável pelo assassinato de Fausto em O Rei do Gado. A confissão é feita pelo próprio ricaço durante uma conversa com Rafaela.

O rei do café pega a pilantra pelo braço, que estranha o comportamento do "tio". O milionário descobriu que Rafaela não é uma Berdinazzi como ela afirmava ser - mesmo depois de ter revelado não ser Marieta, a moça alegava ser neta de Bruno (Marcello Anthony), morto ainda na primeira fase da trama.

"Agora eu sei quem você é, Rafaela Berdinazzi", começa ele. "Eu sou uma Berdinazzi!", afirma a jovem. "Não! Não é! E agora nós sabemos disso. Você tem só o meu nome, mas não tem o meu sangue", continua Geremias. "Seu pai não era filho do meu irmão Bruno", diz o rei do café. Rafaela diz que não sabia disso, pois sua avó sempre se referiu ao pai dela como se ele fosse filho de Bruno.

Cansado de discutir com a jovem, Geremias diz que os dois precisam acertar as contas: "Eu não deixei o delegado Valdir te levar de volta para a delegacia, ele tem decretado uma prisão preventiva contra você, que confessou ter entregado minha arma para o Marcos Mezenga matar o doutor Fausto".

Rafaela tenta convencer Geremias de que está falando a verdade, mas ele continua dizendo que ela está mentindo. "Aquele delegado por me levar de volta pra delegacia que eu vou morrer afirmando isso. Eu entreguei a arma para o Marcos Mezenga matar o doutor Fausto", continua ela.

A jovem questiona como Geremias tem tanta certeza de que ela está mentindo, até que ele confessa: "porque eu matei o doutor Fausto, sem nenhum remorso".

Geremias continua dizendo que a história de Rafaela está muito mal contada desde o começo. "Por que o senhor deixou eu continuar insistindo [na farsa?]", questiona a jovem. "Porque você me ajudou a separar o maldito Bruno Mezenga".

É então que Rafaela confessa que não entregou arma nenhum para Marcos, não viu a Marieta dando arma pro Bruno e nem ela enterrando as balas.

O que acontece com Geremias e Rafaela em O Rei do Gado?

Apesar de ter confessado ser o autor do assassinato de Fausto, o ricaço acaba não pagando pelo crime. No final da trama, Geremias descobre que tem um sobrinho-neto, Giuseppe (Emilio Orciollo Neto). O rapaz é neto de seu irmão Bruno e vivia na Itália esse tempo inteiro.

O rapaz volta para o Brasil com Geremias e se torna o único herdeiro da fortuna do rei do café. Apesar de descobrir que Luana (Patrícia Pillar) é a verdadeira Marieta Berdinazzi, ele não a reconhece como sobrinha legítima.

Já Rafaela vai embora da fazenda do milionário. Mas antes, ela recebe algumas cabeça de gado e terras do "tio" que, apesar de tudo, se apegou a jovem.

A trama termina com Geremias e Bruno Mezenga finalmente selando a paz entre as famílias e convivendo em harmonia.

A reprise de O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. A novela está começando mais tarde devido aos jogos da Copa do Mundo do Catar.