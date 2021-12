Quem vai ser o Velho do Rio no remake de Pantanal?

A produção da nova versão de Pantanal está a todo vapor nos bastidores da TV Globo e em 2022 o público poderá conferir o resultado. Remake de um clássico da televisão brasileira, a atração desperta a curiosidade do público, que quer saber quais atores vão reinterpretar personagens icônicos da versão original. Saiba quem vai ser o Velho do Rio no remake de Pantanal.

Osmar Prado é quem vai ser o Velho do Rio no remake de Pantanal

O personagem Velho do Rio no remake de Pantanal será interpretado pelo ator Osmar Prado. Para quem não lembra, na versão original da novela o curandeiro foi vivido por Cláudio Marzo, que faleceu em março de 2015, aos 74 anos, vítima de um quadro de pneumonia.

O papel foi oferecido primeiro a Antônio Fagundes, que não chegou a um acordo e acabou recusando viver o Velho do Rio no remake de Pantanal.

Em cada detalhe deste conto, há um fator comum: a necessidade de aceitar a natureza como ela é. E o grande porta-voz deste ensinamento é o Velho do Rio (Osmar Prado). Um encantado – uma entidade sobrenatural –, que na maior parte do tempo assume a forma de uma sucuri (a maior de todo o Pantanal), mas que também se apresenta na forma humana.

O Velho do Rio é responsável por cuidar não só daquelas terras e dos animais que ali habitam, mas por zelar pelas relações interpessoais que se desenrolam por lá. Para ele, o homem é o único ser que queima as árvores que lhe dão o ar e envenena a água que bebe. Essa e outras lições vão moldando os caminhos dos personagens, ao passo em que vão apresentando soluções e mais mistérios àquele universo. E ele não é o único. Os moradores da região acreditam fielmente que Maria Marruá (Juliana Paes) vira onça, principalmente, quando precisa defender os seus, ou “quando fica com réiva”. E não se espantariam se descobrissem que o “dom” teria sido passado à Juma.

Novelas de Osmar Prado

O ator Osmar Prado, 74 anos, está afastado das telinhas desde 2019, quando interpretou Bóris Fischer em Órfãos da Terra. No mesmo ano, o artista esteve em Ilha de Ferro, série protagonizada por Cauã Reymond. Antes disso, em 2018, Prado atuou em Carcereiros, o curta metragem A Coffee and Four Seconds e os filmes 10 Segundos para Vencer e Bandeira de Retalhos.

Entre as novelas mais famosas que Osmar Prado estão: Pedra Sobre Pedra (1992), como Sérgio Cabeleira; Sinhá Moça, onde viveu o Barão de Araruna; Renascer, onde interpretou Tião Galinha e Margarido em Chocolate com Pimenta, o tio de Ana Francisca.

Para quem está com saudade do ator, é possível assistir atualmente Osmar Prado como Lobato em O Clone, a reprise do folhetim de 2001 é a atual atração do Vale a Pena Ver de Novo.

Quando estreia o remake de Pantanal?

O remake de Pantanal chegará as telinhas em março de 2022, o dia exato ainda não foi confirmado pela TV Globo, no entanto, segundo o Notícias da TV, espera-se que seja no dia 24 do mês, uma segunda-feira.

O remake assumirá o horário nobre do canal, que atualmente é ocupado por Um Lugar ao Sol. Depois que Pantanal for finalizado, apenas no segundo semestre de 2022, o horário das 21h ganhará mais uma novela de João Emanuel Carneiro, intitulada Olho por Olho. Ainda não há muitas informações sobre a novela, o que se sabe até agora é que ela deve ser protagonizada por Regina Casé, Letícia Colin e Sophie Charlotte.

