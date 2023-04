Quem voltou na repescagem da Dança dos Famosos 2023

A fase de grupos da competição de dança do Domingão com Huck acabou e o público pôde acompanhar a repescagem da Dança dos Famosos 2023 no último domingo (2). Participaram os integrantes do grupo D e a atriz Priscila Fantin e o cantor Nattan foram os vencedores.

Quem saiu do Dança dos Famosos 2023?

Linn da Quebrada e Guito tiveram pontuação menor que os adversários e acabaram eliminados do programa. Eles são os primeiros dos 16 famosos a deixaram a competição.

Na classificação geral, Priscila Fantin somou 59,2 dos pontos e Linn da Quebrada ficou com 59. Já Natthan conquistou 59,5 e derrotou Guito, que assim como Linn também teve 59 pontos. Eram duas vagas, uma para uma mulher e outra para um homem.

1º lugar: Nattan (59,5)

2º lugar: Priscila Fantin (59,2)

3º e 4º lugar: Guito e Linn da Quebrada (eliminados com 59 pontos cada)

VEJA também - Spoiler: saiba quem ganhou o The Masked Singer Brasil 2023

Quem participou da repescagem do Dança dos Famosos

O time D foi o último colocado ao ser o único que ficou na casa dos 117 pontos na fase de grupos e por isso seus integrantes brigaram por duas vagas no começo da fase individual da competição: Priscila Fantin, Nattan, Linn da Quebrada e Guito.

Classificação geral na fase de grupos

1º Grupo C - Belo, Juliana Alves, Douglas Silva e Carla Diaz. PONTUAÇÃO FINAL: 118,8

2º Grupo B - Daiane dos Santos, Bruno Garcia, Thiago Oliveira e Rafa Kalimann. PONTUAÇÃO FINAL: 118,3

3º Grupo A - Heloisa Périssé, Gabi Melim, Bruno Cabrerizo e Rafael Infante. PONTUAÇÃO FINAL: 118,0

4º Grupo D - Priscila Fantin, Nattan, Linn da Quebrada e Guito. PONTUAÇÃO FINAL: 117,9 (estiveram na repescagem)

Priscila Fantin

A atriz Priscila Fantin, de 40 anos, está afastada das novelas e projetos da TV há alguns anos, mas agora retorna no Dança dos Famosos. Nos últimos tempos, a famosa tem trabalhado no teatro e em projetos ao lado do marido, Bruno Lopes (40), que também é ator, e com quem tem um escritório de agenciamento de carreiras.

Na repescagem da Dança dos Famosos, Priscila dançou com o professor Rolon Ho, sua dupla na competição de 2023.

RELACIONADO - Como estão os atores de Chocolate com Pimenta hoje

Linn da Quebrada

Linn da Quebrada tem 32 anos de idade, é cantora e atriz. A famosa esteve recentemente nas telinhas da TV Globo por causa do Big Brother Brasil. Ela participou da vigésima segunda edição do reality show e foi a 12ª eliminada da temporada.

Nesta fase individual do Dança dos Famosos, a parceria da famosa foi com o especialista Hugo Frade. Eles foram eliminados na repescagem.

Guito

O ator, cantor e fazendeiro de 38 anos Guito também esteve na repescagem da Dança do Famosos por ficar em último na classificação de grupos. O mineiro apareceu há pouco nas telinhas, ele interpretou o personagem Tibério no remake de Pantanal (2022). Ele teve a parceria da professora Mariana Gomes.

Nattan também competiu na repescagem da Dança do Famosos

O cantor cearense de 24 anos Nattan era também um dos integrantes do grupo D e por isso esteve na repescagem da Dança dos Famosos. Ele é conhecido por hits como Love Gostosinho, Tem Cabaré essa noite e Nunca Mais. Ele está com a profissional Bia Marques nesta nova fase do programa.

Dança dos Famosos 2023

A temporada de 2023 do Dança dos Famosos estreou no dia 12 de março. Pela primeira vez o programa contou a dinâmica de separação em grupos. Na primeira fase, os artistas dançaram juntos durante alguns programas e a classificação definiu quem seguiria para a fase individual e quem participaria para a repescagem para uma segunda chance no reality show.

O quadro faz parte do Caldeirão com Huck, que é exibido todos os domingos a partir das 17h30. A cada semana há um tema musical a ser seguido pelos competidores.

Na bancada de jurados, há integrantes profissionais da área para avaliar o quesito técnico e também artistas, que são convidados diferentes a cada semana. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha são os jurados técnicos fixos deste ano. A plateia também opina e vota nos participantes. Depois, as notas são somadas.