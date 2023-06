Rafael Calomeni: como está o Expedito de Mulheres Apaixonadas

Com a nova reprise da novela de Manoel Carlos, o público ganha a chance de matar a saudade de Expedito de Mulheres Apaixonadas, primeiro grande personagem do ator Rafael Calomeni. Hoje, com 50 anos de idade, ele continua na arte, mas escolheu trabalhar atrás das câmeras.

Como está o ator Rafael Calomeni hoje?

Rafael Calomeni não atua em novelas desde 2014 e hoje tem uma carreira de diretor. Atualmente casado com Cris Calomeni, ele também é bastante dedicado a família e tem dois filhos frutos de seu casamento anterior, com Flávia Belchior, Matheus, de 12 anos de idade, e Igor, de 7 anos.

O trabalho mais recente da carreira de diretor de Rafael é o longa-metragem Horizonte, que foi gravado em Goiás e mostra a história de romance de um casal que se conhece em uma vila de idosos. A produção foi exibida em festivais e recentemente foi selecionado para o Festival de cinema de Vassouras, no Rio de Janeiro. Antes, ele dirigiu a série Clica no Vacilo (2018) e também O Quarto ao Lado (2016), sua estreia na direção.

Sobre a possibilidade de voltar para o mundo das novelas, o ator conversou com o Notícias da TV em agosto de 2020 e disse que gostaria de retornar às telinhas se surgisse uma oportunidade: “continuo fazendo o que amo e espero em breve voltar a contracenar, dentro do tempo. Estou com projetos em andamento, então, teria que ter um equilíbrio, mas amo a ideia”.

Os últimos trabalhos de Rafael como ator na televisão foram na Record TV, emissora que teve contrato até 2014. Seu projeto de despedida no canal foi a minissérie bíblica Milagres de Jesus, em que interpretou um Decurião, membro do exército romano.

No período em que esteve no canal de Edir Macedo, ele também atuou em Balacobaco (2012) como o empresário Vicente Corrêa, Ribeirão do Tempo (2010) com o papel de Newton, um instrutor de rafting que era separado e pai do pequeno Carlos (Kaliel Maciel), além de Promessas de Amor (2009), continuação de Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes (2008 – 2009).

Antes destes trabalhos, Rafael esteve no quadro de funcionários da TV Globo por alguns anos. Seu último projeto na emissora foi a novela Sete Pecados (2007 – 2008), de Walcyr Carrasco na faixa das 19h, em que viveu o segurança Hércules.

Durante o tempo na Globo, ele também chegou a trabalhar nas séries Guerra e Paz (2008) e Sob Nova Direção e a novela América (2005). Seu primeiro trabalho na emissora foi como Expedito em Mulheres Apaixonadas (2003). Com a trama de Manoel Carlos ele se destacou pela primeira vez nas telinhas como um rapaz meio caipira que começava a carreira de modelo e conquistava o coração de Lorena (Susana Vieira), uma mulher bem mais velha.

Antes da estreia na TV Globo e o holofote nas telinhas, ele chegou a participar de outras duas novelas, no SBT e na Band, Marisol (2002) e Campeão (1996).

O que aconteceu com Expedito de Mulheres Apaixonadas?

Filho de Argemiro (Umberto Magnani) e Ana (Regina Braga) e irmão de Edwiges (Carolina Dieckmann), Expedito era um rapaz bonito que morava no interior de Minas Gerais com os tios. Após uma viagem para Vassouras, no Rio de Janeiro, para auxiliar o pai nos preparativos do casamento de Diogo (Rodrigo Santoro), ele encontra Lorena, que decide ajudá-lo a encontrar um emprego e assim ele se torna modelo.

Apesar da diferença de idade, os dois vivem um romance na novela, no entanto, isso muda quando Expedito se envolve com a nora de Lorena, Marina (Paloma Duarte). Lorena fica de coração partido, mas segue em frente e se recusa a aceitar o bonitão de volta.

No final da novela, Expedito termina com Marina e continua trabalhando como modelo, para o horror da moça vivida por Paloma Duarte, que morre de ciúmes.

