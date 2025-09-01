Relembre os atores da novela Terra Nostra que já morreram

Terra Nostra está de volta, com reprise na TV Globo de segunda a sexta-feira, após o Jornal Hoje. A volta da novela de 1999 vai fazer o público matar saudade de grandes atores que já partiram, como Raul Cortez e Lolita Rodrigues. Relembre.

Raul Cortez

O saudoso Raul Cortez viveu o poderoso Francesco Magliano, o banqueiro que acolhe Giuliana (Ana Paula Arósio) ao chegar ao Brasil. Com uma carreira extensa na TV, no teatro e no cinema, o ator faleceu em 2006, aos 73 anos.

Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues, que deu vida à doce Dolores, nos deixou em 2023, aos 94 anos. A atriz começou cedo no rádio e brilhou em diversas novelas até sua despedida das telinhas em Viver a Vida (2009).

Elias Gleizer

Elias Gleizer emocionou como Padre Olavo. Querido pelo público em tantos papéis de religiosos, o ator faleceu em 2015, aos 81 anos.

Gianfrancesco Guarnieri

Gianfrancesco Guarnieri, que deu vida a Giulio Splendore, deixou sua marca não só na novela, mas também no teatro brasileiro. Ele faleceu em 2006, aos 71 anos.

Iva Ninõ

Ilva Niño, a Irmã Letícia da trama, faleceu em 2023, aos 90 anos, após uma carreira extensa em novelas e no teatro.

Sergio Viotti

Sérgio Viotti, o Dr. Ivan Maurício, morreu em 2009, aos 82 anos. Foi um dos fundadores da TV Cultura e participou de novelas marcantes na Globo.

Mario César Camargo

Mário César Camargo interpretou Anacleto, marido de Inês (Débora Olivieri). O ator faleceu em 2022, aos 75 anos.

Gésio Amadeu

Gésio Amadeu, o Damião, foi uma das vítimas da covid-19, em 2020. Sua última novela foi Velho Chico, também de Benedito Ruy Barbosa.