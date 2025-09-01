Cinema & TV

Relembre os atores da novela Terra Nostra que já morreram

Novela foi exibida em 1999

Escrito por Anny Malagolini
Terra Nostra está de volta, com reprise na TV Globo de segunda a sexta-feira, após o Jornal Hoje. A volta da novela de 1999 vai fazer o público matar saudade de grandes atores que já partiram, como Raul Cortez e Lolita Rodrigues. Relembre.

Raul Cortez

O saudoso Raul Cortez viveu o poderoso Francesco Magliano, o banqueiro que acolhe Giuliana (Ana Paula Arósio) ao chegar ao Brasil. Com uma carreira extensa na TV, no teatro e no cinema, o ator faleceu em 2006, aos 73 anos.

Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues, que deu vida à doce Dolores, nos deixou em 2023, aos 94 anos. A atriz começou cedo no rádio e brilhou em diversas novelas até sua despedida das telinhas em Viver a Vida (2009).

Elias Gleizer

Elias Gleizer emocionou como Padre Olavo. Querido pelo público em tantos papéis de religiosos, o ator faleceu em 2015, aos 81 anos.

Gianfrancesco Guarnieri

Gianfrancesco Guarnieri, que deu vida a Giulio Splendore, deixou sua marca não só na novela, mas também no teatro brasileiro. Ele faleceu em 2006, aos 71 anos.

Iva Ninõ

Ilva Niño, a Irmã Letícia da trama, faleceu em 2023, aos 90 anos, após uma carreira extensa em novelas e no teatro.

Sergio Viotti

Sérgio Viotti, o Dr. Ivan Maurício, morreu em 2009, aos 82 anos. Foi um dos fundadores da TV Cultura e participou de novelas marcantes na Globo.

Mario César Camargo

Mário César Camargo interpretou Anacleto, marido de Inês (Débora Olivieri). O ator faleceu em 2022, aos 75 anos.

Gésio Amadeu

Gésio Amadeu, o Damião, foi uma das vítimas da covid-19, em 2020. Sua última novela foi Velho Chico, também de Benedito Ruy Barbosa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

