Resumo da novela Gênesis: capítulos de 1 a 5 de novembro

A novela da Record TV baseada no primeiro livro da Bíblia está próxima de seus últimos capítulos nas telinhas. Para as últimas semanas, o folhetim reserva momentos que vão deixar o público grudado no sofá. Confira o que vai acontecer nos capítulos de 1 a 5 de novembro de 2021 com o resumo da novela Gênesis.

Resumo da novela Gênesis

Capítulo 205 – segunda-feira, dia 01 de novembro: Judá terá um impasse com o filho Er. Herit terá uma triste surpresa. Judá sofrerá muito com a atitude tomada.

Capítulo 206 – terça-feira, dia 02 de novembro: Asenate dará uma boa notícia a José. O clima pesará entre Judá e Onã.

Capítulo 207 – quarta-feira, dia 03 de novembro – No resumo da novela Gênesis desta semana: Hira anunciará uma tragédia. Judá vai se desesperar profundamente.

Capítulo 208 – quinta-feira, dia 04 de novembro: José vai por em prática uma construção. Potifar ordenará uma execução.

Capítulo 209 – sexta-feira, dia 05 de novembro – No resumo da novela Gênesis de sexta: Judá sofrerá com mais uma importante perda. Haverá uma passagem de tempo e três anos vão se passar. José vai brincar com os filhos. Judá se interessará por Tamar.

*Resumo da novela Gênesis cedido pela TV Record e pode sofrer alteração sem aviso prévio.

Quando acaba Gênesis na Record?

Foi confirmado pela Record TV ao DCI que a previsão atual é que o folhetim seja finalizado no dia 15 de novembro de 2021, uma segunda-feira. A produção contou com 7 fases e estreou no dia 19 de janeiro de 2021.

O último capítulo será exibido no mesmo horário que os demais episódios da novela bíblica, às 21h00, depois do Jornal da Record. Ainda não foi revelado pela emissora se haverá um resumo de melhores momentos da novela Gênesis depois que a produção ganhar o aguardado final, como costuma acontecer aos fins de semana.

Próximas novelas

Depois que a novela Gênesis for finalizada, duas reprises vão ser exibidas: primeiro Os Dez Mandamentos, que conta a trajetória de Moisés, um hebreu que escapou da morte, se tornou príncipe do Egito e então lutou pela liberdade de seu povo.

Após esta reprise, será exibida a novela A Terra Prometida, que mostra o sucessor de Moisés, Josué, em sua missão de atravessar o rio Jordão e conquistar a terra de Canaã. Ambas as novelas serão reexibidas de forma reduzida.

