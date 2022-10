Resumo da novela Travessia hoje: Ari e Chiara se conhecem (13/10)

No capítulo da novela das 9 desta quinta-feira, 13 de outubro, Ari vivido por Chay Suede, e Chiara por Jade Picon, vão se encontrar pela primeira vez. O rapaz visitará a empresa de Guerra (Humberto Martins), quando esbarrará na garota mimada.

O resumo da novela Travessia hoje mostra que apesar dos dois se estranharem no começo, eles vão se envolver romanticamente ainda nesta semana.

Qual o resumo novela Travessia hoje, quinta-feira, 13 de outubro?

O resumo da novela Travessia hoje começa com Guida (Alessandra Negrini) pedindo para que Inácia (Noemia Costa), funcionária da casa de Moretti (Rodrigo Lombardi), cuide de Rudá (Guilherme Cabral) enquanto ela viaja em lua de mel com o marido. Ainda no núcleo de Portugal, Leonor (Vanessa Giácomo) pede para que Stênio (Alexandre Nero) a hospede em sua casa até que ela arranje outro lugar para ficar na cidade.

Ari irá para o Rio de Janeiro para investigar a construtora de Guerra, que quer derrubar casarões históricos no Maranhão. Ele contará para seu mentor Dante (Marcos Caruso) que se hospedará na casa de Gil (Rafael Losso) na capital fluminense. O veterano aconselhará Ari a contar para Gil sobre o projeto do shopping da Construtora Guerra.

Já Helô (Giovanna Antonelli) vai assistir à entrevista de Stênio na televisão e ficará furiosa com o ex-marido. Ela ainda ficará surpresa quando o advogado contar sobre o casamento de Moretti e Guida.

Ainda no capítulo de hoje, acontecerá o aguardando encontro entre Ari e Chiara. O arquiteto irá até a Construtora Guerra como quem não quer nada, mas tentará investigar a empresa. Ele ajudará Talita (Dandara Mariana) a levar documentos até sua sala, quando encontrará a garota mimada.

“Eu levo pra você… eu subo com essa caixa pra você”, se oferecerá Ari, curioso sobre a empresa. A funcionária aceitará a ajuda e não desconfiará que o rapaz está tentando ganhar tempo no local. Ele ainda inventará uma desculpa para ficar sozinho no escritório: “Será que você me arranja uma pedra de gelo? Machuquei a mão!”.

Ari fica parado no corredor, sem perceber que Chiara está vindo. “Quer sair da minha frente? Zarpa daí!”, ordenará ela. Os dois trocam olhares pela primeira vez e ficam intrigados um com o outro.

*O resumo novela Travessia hoje foi cedido pela TV Globo e pode sofrer alterações em aviso prévio.

Que horas começa a novela Travessia hoje na TV Globo?

Os acontecimentos apontados no resumo novela Travessia hoje vão ser exibidos a partir das 21h50 nas telinhas da Globo, de acordo com a programação oficial da emissora – disponível para consulta online.

Atuação de Jade Picon em Travessia divide opiniões, qual a sua?

Drika de Salve Jorge: filha de Helô e Stênio vai aparecer em Travessia?

Primeiro beijo de Ari e Chiara acontece nesta sexta-feira

Ari e Chiara vão se envolver já no capítulo de sexta-feira, 14 de outubro. A garota mimada convidará o arquiteto para uma reunião em sua casa e o rapaz aceita.

Durante o encontro, a filha de Guerra chegará a zombar do arquiteto. Ari vai deixar seu relógio em cima de uma das mesas da casa para ter uma desculpa para retornar ao local. Será nesse reencontro com Chiara que os dois vão se beijar pela primeira vez.

Enquanto isso no Maranhão, Brisa (Lucy Alves) vai ficar aflita com a falta de notícias de Ari – ela havia concordado que o namorado ficasse mais uma semana na capital fluminense, mas vai estranhar quando ele parar de se comunicar com ela. Ari também levará uma bronca de Dante por ter ido na casa de Guerra.

Será ainda nesta semana que Brisa decidirá ir até o Rio de Janeiro para buscar o namorado e trazê-lo de volta para casa. No entanto, a viagem da mocinha será interrompida quando um vídeo feito por Rudá, usando a tecnologia deep fake, viralizar. O garoto coloca o rosto da protagonista em um vídeo de uma sequestradora de crianças, e pessoas começam a linchar a jovem na rua acreditando que as imagens são reais.

Será a partir daí que ela conhecerá o hacker Oto (Rômulo Estrela), com quem vai se estranhar no começo, mas logo os dois vão começar a se envolver. Será ele quem vai ajudar a mocinha a provar sua inocência.



