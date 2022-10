Resumo da novela Travessia hoje: Ari e Chiara vão se beijar – 14/10

O resumo da novela Travessia hoje, sexta-feira (14), traz novidades que vão deixar os telespectadores animados para os próximos passos do folhetim. Após o 1º de Chiara e Ari, o triângulo amoroso em que a dupla estará envolvida irá começar neste novo capítulo.

Além disso, entre os destaques desta sexta-feira, Monteiro e Laís terão um atrito, assim como Brisa com a sogra Núbia. Rudá também se mostrará insatisfeito e dirá que deseja morar com a tia.

+Drika de Salve Jorge: filha de Helô e Stênio vai aparecer em Travessia?

O que acontece no resumo da novela Travessia hoje, sexta-feira , 14 de outubro?

No começo do resumo da novela Travessia hoje, Chiara (Jade Picon) vai convidar Ari (Chay Suede) para uma confraternização em sua casa. A dupla já se esbarrou pelos corredores da construtora Guerra e o rapaz vai descobrir por meio de Talita (Dandara Mariana) que a garota é a herdeira do empresário (Humberto Martins).

Ari vai aceitar o convite da moça e deixará o seu relógio de propósito em uma mesinha da casa de Chiara, para ter uma desculpa para retornar ao local. Além disso, Ari vai conversar com Dante (Marcos Caruso) e o professor dirá que seus exames melhoraram e lembrará o rapaz que o aniversário de Tonho – filho dele com Brisa – já está logo aí.

Também no resumo da novela Travessia hoje, Rudá (Guilherme Cabral) vai dizer que prefere morar com a tia e Stenio (Alexandre Nero) levará Leonor (Vanessa Giácomo) para a casa de tia Cotinha (Ana Lucia Torre).

Brisa vai concordar que Ari fique mais uma semana no Rio de Janeiro e Isa não gostará de saber que Monteiro (Ailton Graça) dará aulas em seu colégio. O professor vai reclamar com a esposa Laís (Indira Nascimento) que sente falta de seu apoio na edução da filha.

No Maranhão, Núbia vai criticar a forma como Brisa trata Ari e a personagem de Lucy Alves ficará preocupada pela falta de notícias de Ari. Já no Rio de Janeiro, Dante vai chamar a atenção do pupilo por ter ido até a casa de Guerra.

No final do capítulo, Ari e Chiaram vão se beijar pela primeira vez.

*O resumo da novela Travessia hoje foi cedido pela TV Globo e pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Que horas começa Travessia hoje?

Para não perder nada do que foi citado no resumo da novela Travessia hoje, é só sintonizar na TV Globo a partir das 21h50, depois do Jornal Nacional. De acordo com a programação oficial da emissora, o folhetim terá um capítulo de 1 hora e 5 minutos e ficará no ar até às 22h55, horário do Globo Repórter.

Você também pode acompanhar o folhetim pela aba Agora na TV da Globoplay gratuitamente, caso prefira assistir por um celular, tablet ou computador.

Protagonista Brisa quase será linchada no capítulo de amanhã, sábado (15)

Um dos momentos mais importantes da novela e que vai determinar o destino na trama da protagonista Brisa será mostrado no capítulo de amanhã, sábado (15). De acordo com os resumos da TV Globo, neste episódio a moça vai ser reconhecida na rua por uma multidão enfurecida por causa da fake news de Rudá.

Brisa vai decidir ir atrás de Ari no Rio de Janeiro e pedirá para Creusa (Luci Pereira) para se hospedar na casa da delegada Helô (Giovanna Antonelli) quando chegar a cidade maravilhosa. No caminho, ela será surpreendida por ataques.

Ao ser reconhecida por causa da montagem em que Rudá colocou o rosto de Brisa no corpo de uma sequestradora de bebês, a mulher terá que fugir, pois uma multidão tentará linchá-la.

Veja como será:

Leia também sobre as novelas da Globo

Com quem Catarina termina em A Favorita

Quem morre em Chocolate com Pimenta; 4 personagens dão adeus