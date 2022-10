Resumo da novela Travessia hoje: Chiara quase atropela Ari (19/10)

No resumo da novela Travessia desta quinta-feira, 19, Ari (Chay Suede) voltará ao Rio de Janeiro para continuar procurando por Brisa (Lucy Alves), que foi dada como desaparecida após ser presa sem o conhecimento de sua família. O arquiteto, no entanto, vai cruzar o caminho de Chiara (Jade Picon) e quase será vítima de um acidente.

O que tem no resumo da novela Travessia hoje

O resumo da novela Travessia hoje começa com Brisa se sentindo sozinha e perdida na cadeia. Oto (Rômulo Estrela) vai conseguir deixar a prisão após ser defendido por Stenio (Alexandre Nero), enquanto a mocinha se torna a única acusada e é levada para o presídio.

Agora que Stenio já sabe todo o imbróglio entre Moretti (Rodrigo Lombardi) e o hacker, o empresário é obrigado a contar os seus planos para advogado. O marido de Guida (Alessandra Negrini) confessa para o amigo que só entrou na licitação para impedir que Guerra (Humberto Martins) construísse o shopping. Enquanto isso, Oto se sentirá culpado pela situação de Brisa.

O sumiço da protagonista segue preocupando sua família. Helô (Giovanna Antonelli) manda Yone (Yohama Eshima) averiguar se houve alguma ocorrência envolvendo Brisa em alguma delegacia. Já Ari resolve voltar para a capital fluminense para continuar procurando sua noiva e é aconselhado por Dante (Marcos Caruso), que pede para o rapaz não desistir dos estudos e trabalho.

Guerra será aconselhado por Talita (Dandara Mariana) a não desistir do projeto do shopping. Na casa de Moretti, o empresário será questionado por Rudá (Guilherme Cabral) o motivo dele não ter se casado com Leonor (Vanessa Giácomo).

As últimas cenas do capítulo de hoje serão de Ari voltando ao Rio para tentar encontrar sua amada. O rapaz vai começar a procurar um emprego na cidade para conseguir se manter enquanto continua sua busca. Mas o destino colocará Chiara novamente em seu caminho.

O rapaz estará andando cabisbaixo pelas ruas da cidade quando quase será atropelado por um carro. A motorista, por sorte, consegue frear a tempo de evitar um atropelamento, “Não enxerga, não? Idiota!”, gritará Chiara. Quando Ari virar para ela, os dois se reconhecerão.

Próximos capítulos de Travessia

O novo encontro entre Chiara e Ari será breve, já que o rapaz estará preocupado demais com Brisa para ficar de papo com a garota mimada. No capítulo de quinta-feira, 20, o arquiteto irá se desculpar com Chiara por não poder falar com ela. O rapaz seguirá sua busca por emprego e começará a trabalhar como entregar de pizza para sobreviver.

Moretti receberá uma má notícia: a licitação foi suspensa. Nesse mesmo capítulo, ocorrerá o esperado reencontro entre ele e Guerra, depois de tantos anos. O pai de Chiara encontrará o rival em uma restaurante e não pensará duas vezes antes de agredi-lo em público.

O empresário ainda vai causar mais um pouco no capítulo de amanhã. Cara de pau, ele convidará Leonor para passar um tempo com ele e Guida em Lisboa – mesmo depois de tudo o que aconteceu. E a moça, como forma de vingança, aceitará. Quem não vai reagir bem a notícia será Guida, que ficará perplexa com o marido.

Nos próximos capítulos, Ari continuará procurando por Brisa mas será em vão. Isso porque a mocinha só será sairá do presídio no capítulo de sexta-feira, 22 – haverá uma passagem de tempo de dois meses na trama.

Quem estará esperando por Brisa na porta do presídio será Oto, já que será ele quem vai arrumar uma defesa para a maranhense. Sem notícias há dois meses da amada, Ari começará a se aproximar cada vez mais de Chiara. Ele será repreendido por Dante, que ficará bravo por ele ter desistido de encontrar a mãe de seu filho.