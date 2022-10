Mocinha ou vilã? Qual a intenção de Talita da novela Travessia

Talita da novela Travessia é ainda uma incógnita para o público. A personagem de Dandara Mariana é uma funcionário dedicada, mas parece esconder mais do que revela sobre suas intenções. Por conta disso, os noveleiros já começaram suas teorias sobre a jovem, que pode surpreender na trama.

Quem é a Talita da novela Travessia?

Até agora, não foram revelados muitos detalhes sobre a personagem Talita da novela Travessia pela TV Globo. Por isso, ainda não se sabe ao certo se a personagem será mocinha ou vilã no futuro da trama de Gloria Perez. O que foi revelado por enquanto é que a nova funcionária da construtora de Guerra (Humberto Martins) vai se aproximar tanto do patrão quanto da filha do chefe, Chiara (Jade Picon), o que movimentará a história.

Contratada para o setor de marketing da empresa de Guerra, Talita da novela Travessia dará várias ideias ao chefe, como a implementação do metaverso ao shopping futurista que Guerra quer criar. Com isso, o empresária vai reparar cada vez mais nas ações da moça e será cativado pelo instinto de negócios de Talita.

Conheça a personagem:

Segundo o Notícias da TV, essa proximidade entre patrão e funcionária fará com que Talita comece a se interessar por Guerra – Mesmo sendo namorada de Gil (Rafael Losso). Cidália (Cassia Kis) vai perceber e tentará impedir que um romance aconteça.

A personagem de Cassia Kis então tentará jogar Talita para os braços de Ari, mas Talita da novela Travessia acabará sendo cupido no romance entre o filho de Núbia e Chiara, filha de Guerra. O que muita gente fica em dúvida é se as intenções de Talita vão além do que a personagem tem mostrado.

As ações e perguntas da personagem pelos corredores da construtora são suspeitas e levantam perguntas entre o público. Nas redes sociais, teorias que Talita éstá envolvida com o passado de Guerra já surgiram e até insinuações sobre uma possível vingança foram citadas. Há quem pense que a personagem tem relação com Moretti, rival do empresário, e pretende derrubar Guerra ao lado do personagem de Rodrigo Lombardi.

Entre as diversas teorias, existe até quem pensa que a jovem é uma filha perdida de Guerra que quer lutar pelo domínio da fortuna do ricaço. Por enquanto, essa é uma teoria que não se sustenta, caso seja verdade o que o empresário contou para a ex-noiva Débora: que ele não pode ter filhos.

essa carinha de santa não me engana! Talita, chegue com sua vilania logo #Travessia pic.twitter.com/ogxiTf6FjC — bru🩸❤️‍🔥💃🏾 (@worldsecco) October 14, 2022

Eu estou fanficando de que a Talita é filha biológica do Guerra e, que na verdade ela está em busca de vingança e recuperar a empresa e tudo que lhe é de direito. #Travessia — Marcel Felipe (@MarcelFeliphe) October 14, 2022

tô achando que o guerra vai se apaixonar pela talita #Travessia pic.twitter.com/VeJKQ3zuXq — joão deivison (@joaodeivison) October 18, 2022

não meus amores a talita aqui !!!!! eu quero muito essa personagem crescendo e virando vilã aaaar #travessia pic.twitter.com/nQwNBp0Evw — bru🩸❤️‍🔥💃🏾 (@worldsecco) October 13, 2022

Essa Talita não me engana, ela deve tá de conchavo com o Moretti contra o Guerra e quer usar o Ari pra isso. #Travessia — Thiago Vinício (@thiagovinicio98) October 15, 2022

Dandara quase foi a protagonista de Travessia

De acordo com o Notícias da TV, Dandara Mariana foi cotada para o papel de Brisa, a protagonista da história. No entanto, Lucy Alves acabou conquistando a personagem. Ainda segundo o portal, como é uma atriz querida da autora Gloria Perez – com quem já trabalhou em A Força do Querer – a atriz foi remanejada para outro papel, o de Talita da novela Travessia.

Para interpretar a especialista em marketing, Dandara precisou mudar o visual. Ela deu tchau para os cachos definidos que já usou em outros papéis e alisou o cabelo. Além disso, ela ganhou uma franja. O visual foi idealizado pelo beauty artist Fernando Torquatto e caracterizadora da TV Globo Rachel Furman, que também ficaram a cargo de projetar outros visuais da novela.

