Resumo de Chocolate com Pimenta da última semana: 26 a 30 de junho 2023

O resumo de Chocolate com Pimenta desta semana mostra as emoções finais da trama de Walcyr Carrasco, que termina no próximo dia 30. Danilo (Murilo Benício) descobrirá a verdade sobre o quadro de Aninha (Mariana Ximenes) e tentará impedir que sua amada vá embora de Ventura. Também será realizado o casamento de Celina (Samara Felippo) e Guilherme (Rodrigo Faro).

Segunda-feira, 26 de junho | Resumo de Chocolate com Pimenta

A semana começa com Bernardo (Kayky Brito) tentando provar que Olga (Priscila Fantin) é a responsável pela troca dos quadros. Enquanto isso, Danilo informa a Ana Francisca que vai entrar na justiça para lutar pela guarda de Tonico (Guilherme Vieira).

Uma nova briga entra Bárbara (Lilia Cabral) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) acontece quando a madame diz que vai fugir com o circo de novo. Na mansão de Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), o ricaço pede Matilde (Hilda Rabello) em casamento e ela exige joias.

Com a ameaça de Danilo, Aninha acelera o plano de ir embora de Ventura para evitar perder a guarda do filho. O capítulo também traz Guilherme pensando em se candidatar ao cargo de prefeito.

Veja: Conde Klaus fica com quem no final Chocolate com Pimenta?

Terça-feira, 27 de junho

O resumo de Chocolate com Pimenta de terça-feira começa com Danilo pedindo a mão de Olga em casamento mais uma vez. O galã também revista o carro de Ana à procura de uma mala, mas a protagonista diz que só irá dormir no sítio. A dona da fábrica de chocolates se despede de todos discretamente.

Terêncio (Ernani Moraes) perde o cargo de delegado, que é assumido por Peixoto (Ângelo Paes Leme). Bernardo e Guilherme conseguem convencer o soldado de que Olga não irá mais se casar com ele, e o rapaz conta a verdade sobre o quadro para Danilo.

Guilherme, Bernardo, Danilo e Peixoto vão até o circo de Crispim (Jorge Fernando) e questionam se foi o palhaço quem pintou o retrato. Crispim assume a culpa e diz que recebeu ordens de Bárbara e Olga. Danilo procura as duas.

O advogado avisa que Ana Francisca já está indo embora de Ventura. Quando Danilo chega até o sítio, o balão com Aninha, Miguel (Caco Ciocler) e Tonico já decolou.

Quarta-feira, 28 de junho | Resumo de Chocolate com Pimenta

Quando o balão já está quase deixando Ventura, os ventos trazem o trio de volta para a pequena cidade. Danilo e Aninha se reencontram e se beijam apaixonados. O galã agradece Miguel e diz que aprendeu muito com o rapaz. O filho de Ludovico (Ary Fontoura) segue viagem sozinho.

Sem Danilo, sobra para Olga aprender a ser manicure com Cássia (Luiza Curvo). A cerimônia do casamento de Guilherme e Celina acontece e todos comparecem, incluindo o conde Klaus e Matilde.

Depois do casamento, Guilherme se candidata ao cargo de prefeito. Márcia (Drica Moraes) dá à luz a seu filho com Timóteo (Marcello Novaes).

Ivete (Andrea Avancini) expõe durante o comício de Guilherme que Vivaldo roubou dinheiro público enquanto era prefeito.

Veja: Qual o final de Márcia em Chocolate com Pimenta?

Quinta-feira, 29 de junho

O resumo de Chocolate com Pimenta do penúltimo capítulo começa com Bárbara sendo convidada por Crispim para ir embora com o circo, mas a madame recusa. Bárbara e Vivaldo se reconciliam e o político promete ser um marido e pai melhor.

Guilherme vence as eleições e Vivaldo fica desempregado. Aninha conta para Danilo que está grávida de sua segunda filha. Olga e Peixoto se casam. Beto (Alexandre Barillari) se declara para Margot (Rosamaria Murtinho). Jezebel (Elizabeth Savala) é paquerada por um homem rico.

Sexta-feira, 30 de junho | Resumo de Chocolate com Pimenta

O último capítulo de Chocolate com Pimenta mostra o final feliz de Aninha e Danilo. Nasce a segunda filha do casal, que recebe o nome de Carmem.

Ivete passa a trabalhar com Guilherme. Sofia (Patrícia França) e Sebastian (Tarcísio Filho) ficam juntos e ela o mantém na linha. A advogada herda os clientes de Guilherme. Bernardo e Cássia trocam declarações de amor.

A fábrica de chocolates volta a prosperar. Aninha recebe a visita do espírito de Ludovico, que afirma que partirá para sempre agora que ela encontrou o verdadeiro amor e felicidade. Ana e Danilo prometem ficar juntos para sempre.

Veja: Quando começa Mulheres de Areia no lugar de Chocolate com Pimenta?