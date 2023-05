Danilo vai descobrir que é pai de Tonico no resumo de Chocolate com Pimenta desta semana de 15 a 19 de maio de 2023 - Foto: Reprodução/Globo

Novela começa na faixa das 14h45, depois do Jornal Hoje.

Resumo de Chocolate com Pimenta: capítulos de 15 a 19 de maio

A novela de Walcyr Carrasco está em reta final e o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que várias reviravoltas vão marcar a trama nos capítulos desta semana, a começar por Celina, que fugirá de casa. Ana Francisca conseguirá resolver seu problema com as receitas secretas de Ludovico, Danilo finalmente descobrirá que é pai de Tonico e muito mais!

Resumo de Chocolate com Pimenta do capítulo de segunda-feira, 15 de maio

No capítulo que abre a semana, o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que Olga vai contar para Celina que vai se casar com Danilo e Terêncio falará para Peixoto que Olga não vai se casar com ele. Jezebel apresentará aos funcionários o novo cozinheiro da fábrica de chocolates. Enquanto isso, o bolo da Ana Francisca explodirá.

Já Danilo e Guilherme vão brigar. Depois, o soldado Peixoto conversará com Guilherme e dirá que quer fazer uma denúncia. Assim, o advogado e o soldado vão se juntar. Aninha aconselhará Celina a enfrentar o Conde.

Bernardo falará para Cássia que a ama e Márcia conseguirá tirar o leite da vaca, mas ninguém lhe dará atenção. Graça conta para o Conde que Celina saiu de casa cedo e ainda não voltou. Já Danilo e Olga vão ir até a igreja para marcar a data do casamento. Além disso, Danilo perguntará para o padre se está tudo bem e o adre dirá para Danilo e Olga que só tem data para alguns meses.

No final do capítulo, Guilherme falará para Celina que o Conde tem todos os poderes sobre ela, Márcia pedirá para Timóteo não a abandonar, o Conde se preparará para sua primeira noite com Celina e a segunda tentativa de Ana Francisca de fazer bolo não dará certo.

Capítulo de Chocolate com Pimenta na terça-feira, 16 de maio

Ana ficará triste por não conseguir fazer os bolos da receita do Ludovico e falará para Miguel que vai desistir. No entanto, Ludovico aparecerá para Aninha e deixará uma pimenta na cama dela, o que mudará tudo. Enquanto isso, Danilo falará para Bárbara e Vivaldo que já marcou a data do casamento com a Olga.

Beto se preocupará em perder o emprego e Terêncio expulsará Peixoto de sua casa. O Conde tentará dormir com Celina, mas ela o enfrentará e depois fugirá de casa. Guilherme falará que vai atrás de Celina e o Conde expulsará todos da casa dele. Mas Graça fará um acordo com o Conde e ele deixará todos ficarem na casa.

Por fim no resumo de Chocolate com Pimenta, Danilo pedirá para Margot esconder Celina no hotel e Ana tentará descobrir de onde veio a pimenta ao lado da sua cama.

Quarta-feira, 17 de maio

No capítulo de quarta-feira, 17 de maio, Danilo falará para Guilherme que escondeu Celina, mas não vai contar onde ela está. Miguel dirá para Aninha não desistir e ele quase se beijarão. Márcia não conseguirá nenhuma freguesa, relembrará a fala de Margot e sofrerá.

O Conde vai procurar por Celina e Graça pedirá ajuda de Olga para descobrir onde a irmã está. O padre aconselhará Márcia e Ana Francisca colocará o novo bolo no forno. O novo cozinheiro da fábrica mudará todas as receitas e as formas dos bombons.

Dona Carmem passará mal e Márcia dirigirá a carroça, ela também dirá para a avó que ninguém dá valor a ela. Ivete falará para Vivaldo que está apaixonada por ele e o bolo de Ana ficará pronto.

Resumo de Chocolate com Pimenta, capítulo de quinta-feira, 18 de maio

O bolo de Aninha finalmente fica uma delícia e ela ficará ansiosa para pegar o material que falta para fazer os bombons. Guilherme perguntará a Ana Francisca se Celina está escondida no sítio e Peixoto falará para Olga que Guilherme foi até o sítio de Ana.

Sebastian contará para Jezebel que está preocupado com as mudanças de Lael. Vivaldo perguntará para Ivete se é verdade que ela está apaixonada por ele e Ana procurará por Danilo. Graça contará para o Conde que acha que Celina está escondida no sítio da Ana.

Danilo falará para Ana Francisca que não sabe se quer conversar com ela e mocinha perguntará se ele sabe onde Celina está. Ele negará. Já o Conde falará para Sebastian que sabe como tirar o sítio da família da Ana.

Margot dirá para Celina que acha melhor ela sair da cidade assim que as coisas melhorarem e o Conde perguntará para Ana onde está Celina, dizendo que se ela não falar onde está Celina, ele vai denunciar o sítio por falta de imposto. Bernardo pedirá Cássia para esperar por ele e Timóteo expulsará o Conde do sítio, segundo o resumo de Chocolate com Pimenta.

Sexta-feira, 19 de maio

No capítulo de sexta-feira, 19 de maio, o resumo de Chocolate com Pimenta mostra que Terêncio flagrará Cássia e Bernardo aos beijos e Peixoto contará para Guilherme que Olga pediu para vigiá-lo para descobrir onde está Celina. Guilherme falará para Peixoto que ele conte tudo o que sabe. O soldado então falará a verdade sobre o baile para a Ana Francisca e Aninha contará para Guilherme que Tonico é filho do Danilo.

Ana confrontará Bárbara e falará que sabe de tudo. Por isso, as duas vão discutir. Danilo estará escutando tudo e descobrirá que Tonico é filho dele. Ana então contará tudo para Danilo, que falará para ela que sempre amou o Tonico. Além disso, Danilo perguntará a Guilherme se ele já sabia de tudo e chegará até o sítio para chamar Tonico de filho.

Veja como será a descoberta de Danilo sobre ser pai de Tonico:

*A TV Globo pode realizar cortes e reedições nos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta sem aviso prévio.

