Resumo de Chocolate com Pimenta: de 8 a 12 de maio

O resumo de Chocolate com Pimenta desta semana está cheio de reviravoltas. Nos capítulos que serão exibidos nos próximos dias na Globo, Ana Francisca (Mariana Ximenes) volta a morar no sítio com sua família após perder todos os bens para Jezebel (Elizabeth Savala).

Segunda-feira, 8 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

A semana em Chocolate com Pimenta começa com Ana de volta à pobreza. Depois de deixar a mansão de Ludovico, a protagonista chora pois não sabe o que será dela e Tonico, mas conta com o apoio de Carmem. A loira também contará com a ajuda de Miguel, que entregará para ela a caixa misteriosa deixada pelo ricaço, mas diz para ela abrir apenas quando estiver mais calma.

Enquanto isso, os vilões comemoram a vitória. Danilo diz que Ana teve o que merecia, enquanto Terêncio avisa a Peixoto que Olga não se casará mais com ele pois agora está rica. Também começam as mudanças na fábrica, com Jezebel tirando Roseli do cargo de diretora e a coloca como faxineira. Margarido, Timóteo e Dália pedem demissão.

O capítulo ainda traz uma declaração de Sebastian para Aninha, dizendo que nunca esqueceu a moça e que quer se casar com ela. A protagonista recusa, e o rapaz promete se vingar.

Terça-feira, 9 de maio

No resumo de Chocolate com Pimenta de terça-feira, Aninha enfim vai abrir a caixa misteriosa deixada por Ludovico e descobrirá a receita secreta de bombons de chocolate com pimenta. A protagonista também recebe a visita do fantasma do falecido marido, que a aconselha fazer os doces com amor.

A mocinha anuncia para a família que montará sua própria fábrica de chocolates, mas a família diz que eles não têm dinheiro para começar o negócio. Márcia afirma que irá vender suas joias para ajudar a prima, mas descobre que as peças são falsas. A caipira insistirá para que Margot olhe as joias e diga se elas são verdadeiras. Sem dinheiro, Aninha não saberá como começar o negócio.

Quarta-feira, 10 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

No capítulo de quarta, Jezebel expulsa Vivaldo, Terêncio e Klaus da mansão, depois deles terem dito que estavam felizes por ela ter retornado ao controle da fábrica. A megera diz que não se esqueceu de como eles a trataram quando ela estava pobre.

Depois de saber que suas joias são falsas, Márcia vai tirar satisfações com Vivaldo e flagra o prefeito com Gigi. Quem também chega é Bárbara, que vê o marido discutindo com as outras duas mulheres. As três se unem para jogar objetos em Vivaldo.

Márcia não desiste de ajudar a prima e vende o salão de beleza para que ela possa começar seu negócio, emocionando toda a família. Ela recebe ajuda de Margarido, que fica responsável pelas receitas, e de Miguel, que a ajudará com as embalagens.

No final do capítulo, Marieta conta para Olga e Terêncio que comprou o salão de beleza de Márcia.

Quinta-feira, 11 de maio

No capítulo de quinta-feira, Márcia e Timóteo se beijam, mas o caipira avisa para a moça que, se ela quiser ficar com ele, vai ter que provar que o ama de verdade.

O processo da perda da herança por parte de Aninha continuará repercutindo em Ventura. Sofia (Patrícia França) garante para Danilo que não há ilegalidades na participação de Sebastian e Olga no processo. Já Guilherme (Rodrigo Faro) não vai desistir da causa e tenta recorrer a decisão do juiz.

Miguel finalmente revelará sua verdadeira identidade após Bernardo (Kayky Brito) afirmar que viu o rapaz roubando algo de Aninha. Ele confessará que é filho de Ludovico com uma cigana e afirma que só mexeu nos objetos da casa para procurar algo para ajudá-la. Miguel mostra as cartas que Ludovico mandou para a sua mãe, e a protagonista acredita no rapaz.

Sexta-feira, 12 de maio | Resumo de Chocolate com Pimenta

Na sexta, Beto não recebe bem a notícia de que Márcia vendeu o salão e chora. Na fábrica, as mudanças continuam com Jezebel mandando Sebastian pegar um novo cozinheiro.

Guilherme avisa para Ana que para conseguir as assinaturas de Ludovico na cidade onde Miguel estava, vai precisar de muito dinheiro. A loira garante que conseguirá o capital com as vendas dos chocolates. Guilherme até pedirá ajuda para Danilo, mas o sobrinho do prefeito se recusará a ajudar o amigo. Outra dificuldade surge quando Margarido diz que não poderá fazer os bombons pois está travado e de repouso.

Sem escolhas, Miguel aconselha Ana Francisca a fazer os chocolates com as próprias mãos. A notícia chega até Jezebel, que debocha da situação.

*A TV Globo não libera os resumos semanais completos das reprises como faz com as novelas inéditas. Por isso, o resumo acima é baseado nos oficiais da primeira exibição da novela e capítulos originais na Globoplay. Cortes e mudanças de um capítulo para outro podem ser realizados pela emissora na reexibição.