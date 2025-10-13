Cinema & TV

Resumo de Vale Tudo hoje, segunda-feira, 13 de outubro

Últimos capítulos da novela da Globo

Escrito por Anny Malagolini
Nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, a novela Vale Tudo vai ao ar levando fortes emoções ao público! É reta final e, no capítulo de hoje, de acordo com o resumo divulgado pela TV Globo, Celina vai assumir a autoria da morte de Odete Roitman no lugar da sobrinha, Heleninha.

O resumo da novela Vale Tudo de segunda-feira, 13, mostra um flashback entre Odete e Heleninha. Enquanto isso, Maria de Fátima demonstra impaciência com os clientes na padaria, e Marco Aurélio se movimenta nos bastidores da TCA diante da chegada de um novo diretor. Consuelo e Marieta intensificam a investigação sobre possíveis fraudes, e Raquel surge reunida no restaurante Paladar com Poliana, Gilda, Pascoal e Daniela.

Já Heleninha enfrenta um momento decisivo ao prestar depoimento na delegacia.

Leonardo se recupera?

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

