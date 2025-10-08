Resumo de Vale Tudo hoje tem enterro de Odete Roitman (08/10)

Cinema & TV

Escrito por Anny Malagolini
Nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, a novela Vale Tudo promete fortes emoções! No capítulo de hoje, de acordo com o resumo divulgado pela TV Globo, acontece o enterro de Odete Roitman, e reunirá os principais suspeitos pela morte da vilã.

O resumo da novela Vale Tudo de quarta-feira, 8, de acordo com os capítulos divulgados, mostra todos se arrumando para o enterro de Odete. A única a não comparecer na cerimônia é Maria de Fátima. O clima será de despedida, mas também tensão. Enquanto isso, Marco Aurélio tenta tranquilizar Leila, que não está conseguindo disfarçar o envolvimento no crime.

Bartolomeu, que está escrevendo um livro, pede para Fernanda prestar atenção às pessoas durante a cerimônia do enterro de Odete, suspeitando que o criminoso estará no local.

No outro núcleo da novela, o clima será de festa. Raquel e Poliana comemoram um novo contrato com uma empresa multinacional. Consuelo vai estranhar a atitude de Freitas de entrar na sala de Odete. Maria de Fátima e César trocam acusações pela morte de Odete. O delegado Mauro inicia os depoimentos sobre o assassinato.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de “Agora na TV”, localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

