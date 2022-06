Resumo e que horas começa Pantanal hoje, dia de jogo (22/06)

Que horas começa pantanal hoje, 22 de junho? Confira as mudanças na programação do canal - Foto: Reprodução/Globo

O capítulo desta quarta-feira (22) promete. É bom saber que horas começa Pantanal hoje, pois com a exibição de uma partida de futebol, o folhetim vai ao ar mais cedo e você pode perder os melhores momentos do episódio. Nesta quarta-feira, o romance proibido de Alcides e Maria Bruaca ganhará novos momentos, já o namoro de Jove e Juma vai por água abaixo. O casal vai se desentender a ponto da moça atirar nos pés do herdeiro de Zé Leôncio para expulsá-lo da tapera.

Que horas começa Pantanal hoje na TV Globo (22)?

Após o Jornal Nacional, às 20h35 é que horas começa Pantanal hoje (22) na TV Globo, de acordo com a programação oficial do canal, disponível para consulta online. O folhetim ficará até às 21h20 no ar e terá apenas 45 minutos de capítulo.

Geralmente, o folhetim conta com cerca de 1 hora de exibição e começa por volta das 21h30. A mudança de horário acontece pois a emissora irá exibir uma partida de futebol na faixa de horário da novela. Em São Paulo e no Paraná, a transmissão será da partida entre Corinthians e Santos na Copa do Brasil. Como a exibição da emissora muda em cada região, confira qual a partida vai passar no seu estado.

Para assistir a novela a que horas começa Pantanal hoje é simples, prático e totalmente de graça. Você pode optar por ligar o seu aparelho de televisão ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay, que transmite a programação em tempo real do canal sem interrupções e sem cobrar nada por isso.

A única obrigatoriedade para quem optar assistir pela aba gratuita da Globoplay, será a criação de um cadastro na plataforma streaming. Não é necessário assinar nenhum plano para isso, apenas ceder algumas informações, como nome, e-mail, região, sexo, entre outros.

Resumo – O que vai acontecer no capítulo de hoje

De acordo com o resumo oficial da TV Globo do capítulo desta quarta (22), o que vai acontecer será o seguinte: Irma não vai acreditar no pacto que Trindade afirma ter feito. Maria Bruaca pedirá a Zefa para que não conte nada a Tenório sobre ela e Alcides.

Já na outra família de Tenório, Renato dirá para Zuleica que parece que Tenório está fugindo da polícia. O rapaz não entenderá o motivo de Zuleica defender Tenório e enfrentará a mãe perguntando se ela realmente não esconde algo dos filhos.

Maria Bruaca pedirá para Alcides esquecê-la e o peão ameaçará contar tudo para Tenório. Filó sentirá ciúmes do elogio que José Leôncio fará para Jove. Juma sentirá que Jove voltou diferente da viagem que fez com o pai. José Leôncio não gostará de saber que Tadeu voltou a namorar Guta. Juma vai atirar nos pés de Jove e o mandará deixar a tapera.

Zé Lucas tem aproveitado a crise no relacionamento de Juma e Jove para se aproximar da moça:

Quantos capítulos faltam para acabar Pantanal?

O capítulo de hoje de Pantanal, quarta-feira (22), será o de número 75. A previsão até o momento é que Pantanal tenha por volta dos 170 capítulos no total. Não foi revelado pelo autor ou a emissora se a quantidade de episódios será acima ou abaixo dos 170, mas restam por volta de 100 capítulos para o remake chegar ao fim.

É esperado que a nova versão de Pantanal fique nas telinhas até meados de outubro. Como a novela é uma obra aberta, é possível que o tempo do folhetim seja estendido, caso a Globo decida manter o sucesso de audiência por mais tempo. Após Pantanal chegar ao fim, quem entra na faixa das 21h será a produção Travessia, novela de Gloria Perez.

A autora está longe das novelas desde 2017, quando lançou A Força do Querer. Em sua nova trama, Perez falará sobre a tecnologia na atualidade. Uma data de estreia oficial ainda não foi divulgada, mas a previsão da Globo já aponta que Travessia deve ser menor que Pantanal. O folhetim vai somar cerca de 150 capítulos no total.

No elenco, estão confirmados Romulo Estrela, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini, Chay Suede, Lucy Alves, Drica Moraes, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Marcos Carus, Indira Nascimento, Nando Cunha e Luci Pereira.

