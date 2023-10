Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 19 de outubro

O capítulo desta quinta-feira, 19 de outubro de 2023, de Mulheres Apaixonadas ganhará algumas reviravoltas. A trama do Vale a Pena Ver de Novo vai mostrar Gracinha (Carol Castro) ser expulsa de casa e dará andamento na situação de Téo (Tony Ramos) e Fernanda (Vanessa Gerbelli), que foram baleados alguns capítulos atrás. Leia o resumo!

Resumo do capítulo de Mulheres Apaixonadas - Quinta-feira, 19/10

O resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 19 de outubro, mostra que Téo vai contar para a filha Luciana que Fernanda estava com ele durante a troca de tiros no Leblon. Por conta disso, a jovem vai visitar a mãe de Salete e levará a personagem de Bruna Marquezine com ela. As duas verão a mulher por alguns minutos na UTI.

Para quem perdeu os últimos capítulos, a dupla foi vítima de criminosos que foram encurralados pela polícia após assaltarem um mercado. Téo levou um tiro na cabeça e Fernanda no peito, ambos foram levados em estado grave para o hospital.

Enquanto isso, Leandro insistirá para que Hilda marque logo sua cirurgia. A irmã de Helena descobriu há pouco tempo na trama que está com câncer de mama.

No núcleo da professora de educação física Raquel, ela será seguida pelo marido abusivo Marcos. O vilão verá a mulher nadando com Fred e depois flagrará um beijo do rapaz no rosto dela na hora de se despedir.

Além disso, o resumo da novela Mulheres Apaixonadas mostra que as coisas ficarão muito ruins para Gracinha e seus pais, que serão expulsos da casa de Marta. Tudo acontecerá porque a megera vai descobrir que a garota decidiu ficar com o filho que espera de Claudio.

Após considerar um aborto, ela foi convencida por Edwiges a ficar com a criança. Católica, a moça pediu que ela não realizasse o procedimento e disse que criará a criança se ela não o quiser depois do nascimento.

*Resumo de Mulheres Apaixonadas oficial da TV Globo. Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora sem aviso prévio.