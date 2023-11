Resumo Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 30 de novembro

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 30 de novembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. É o penúltimo capítulo da reprise.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de quinta-feira, 30/11

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da quinta-feira, 30, de acordo com os capítulos originais, mostra que Estela e Pedro estão indo morar juntos e para isso, a dondoca decidirá doar suas joias para Dóris. A moça ficará deslumbrada com o presente e ainda pedirá para amiga deixar a suíte do hotel para ela usar, já que está paga.

Mas o que Dóris nem imagina é que ela se dará mal ao tentar se passar por uma pessoa que não é/

Quem também se dará bem e vai para na cama é o casal Cláudio e Edwiges, que após se casarem vão aproveitar a lua de mel. A mocinha então perderá a virgindade só após o casamento, assim como sempre sonhou.

Já Gracinha, grávida de Cláudio, aparecerá rapidamente na cerimônia e contará para Marta que descobriu que está esperando uma menina. A megera vai desprezar a moça e comemorará que a criança não é um menino e assim não levará o nome de seu filho. Por fim, Dóris será humilhada no hotel por Carlão, que arrastará a menina pelos cabelos até em casa.

Como assistir a novela da TV Globo online de graça?

A plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada. Acesse o site www.globoplay.com pelo celular, computador ou tablet e em seguida clique no ícone de "Agora na TV", localizado no menu superior escrito em branco. Esta é a opção para acompanhar de graça e ao vivo o canal da Globo.

Quando clicar, aparecerá a seguinte mensagem: Assista agora. Em seguida, uma mensagem pedirá o e-mail de usuário e a senha na Conta Globo. Daí, basta criar uma conta no site de graça, ou até mesmo se conectar através do Facebook ou Google.

A partir daí, é só aproveitar e curtir o sinal ao vivo e em tempo real da Rede Globo tanto pelo celular ou pelo computador, como preferir.

Lembrando que o GloboPlay também está disponível como aplicativo pelo celular. É só acessar a loja de aplicativos Google Play e Apple Store, procurar pelo nome do streaming e entrar com o e-mail cadastrado no portal da Globo. Pelo navegador do celular também é possível.