Resumo Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, último capítulo

Leia os capítulos do resumo de Mulheres Apaixonadas de 1 de dezembro de 2023, novela do “Vale a Pena Ver de Novo” da TV Globo. Escrita por Manoel Carlos, a trama é protagonizada por Cristiane Torloni (Helena) em busca do verdadeiro amor, ao lado de pessoas que amam profundamente. É o último capítulo da reprise.

Os capítulos podem sofrer alterações por escolha da emissora.

Resumo de Mulheres Apaixonadas de sexta-feira, 01/12

O resumo da novela Mulheres Apaixonadas da sexta-feira, 1, de acordo com os capítulos originais, mostrará a aguardada formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, que contará com momentos de alegria e emoção. Primeiramente, os alunos vão apresentar a peça Romeu e Julieta comandada por Rodrigo, que terá como surpresa a encenação de Clara e Rafaela - que darão um beijo na frente de todos.

Depois, os alunos, familiares e corpo docente vão para a cerimônia de colação de grau, que contará com um discurso de Santana, paraninfa da turma e que tem se tratado para superar o vício em bebida. Depois, Raquel fará uma homenagem a Fred com a leitura de um de seus cadernos e antes de sair do palco revelará que está esperando um filho do rapaz, um choque para todos.

Paulinha também será homenageada por tirar a melhor nota da escola e contará com a presença dos pais no palco, mostrando que amoleceu o coração após passar a trama maltratando seus pais.

Durante a festa Téo finalmente estará com os resultados do teste de DNA de Salete e terá confirmação que é mesmo o pai biológico da menina. Ele não perderá tempo e já tirará a garota dos braços da avó malvada, Inês, e levará a garota para morar com ele e Laura.

Quem também se dará bem será Lorena, que será apresentada a um amigo de Diogo, um homem mais jovem e muito bonito chamado Ricardo, que flertará com ela. Por fim, o capítulo terminará com todos os casais da novela se beijando e sorrindo de orelha a orelha.

