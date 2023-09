Rodolfo abusou de Petra em Terra e Paixão?

Petra (Débora Ozório) terá um surto ao ver Rodolfo (Eduardo Lago), pai de Franco (Gil Coelho), durante um jantar em sua casa. A agrônoma vai acreditar que o ricaço é o homem que a abusou na infância e, ao encontrar a arma de Antônio (Tony Ramos), quase causará uma tragédia.

Quem é o abusador de Petra?

Apesar de Petra acusar Rodolfo, ele não é o criminoso que a atacou. A agrônoma tem um novo surto e confunde o pai de Franco com o homem que causou o trauma quando ela era criança. Diante da confusão, a agrônoma tentará matar o ricaço, mas será impedida por Hélio (Rafa Vitti).

A confusão começa durante um jantar organizado por Antônio para Rodolfo. Toda a família La Selva está presente, além de Yandara (Rafaela Cocal), Graça (Agatha Moreira) e os pais. O fazendeiro mostra sua coleção de armas para o convidado, mas acaba esquecendo uma peça - será esse revólver que será encontrado e usado por Petra.

Enquanto o jantar acontece, a agrônoma acorda um pouco zonza por conta dos remédios tarja preta e liga para Hélio, pedindo ajuda para o rapaz. "Não estou bem... Estou com muito medo. Vem pra cá, me tira desse lugar", diz.

Enquanto o engenheiro vai até a casa dos La Selva, Petra sai do quarto e vai até a sala de jantar e vê Rodolfo ao lado de sua família. A agrônoma começa a dizer para si mesma que o pai de Franco é o abusador e entra em pânico. É quando ela se tranca no escritório de Antônio e encontra a arma do pai.

No entanto, Petra está se confundindo por conta dos remédios. O homem sequer esteve em Nova Primavera antes e de fato não fez nenhum mal para a jovem no passado.

Fora de si, a agrônoma aponta a arma para Rodolfo, mas acaba atirando acidentalmente no pé de Hélio, que chegou para impedi-la de cometer uma loucura.

Quem é o verdadeiro responsável pelo abuso?

A identidade do verdadeiro abusador de Petra ainda não deve ser revelada, mas o público já começa a criar teorias nas redes sociais.

Um dos nomes mais falados é o de Andrade (Ângelo Antônio). Alguns internautas acreditam que o fato de Petra ter atropelado o ex-marido de Lucinda (Débora Falabella) pode ter sido uma dica do autor para indicar que há alguma ligação entre as histórias de ambos.

No entanto, Andrade está apresentando um arco de redenção na novela, o que não faz sentido para alguns espectadores caso ele seja o culpado pelo abuso. "Foi o Andrade que abusou da Petra. Parece que ele já trabalhou nas terras dos La Selva antes de conhecer a Lucinda e ele mesmo já disse que tinha uma vida completamente diferente antes de se casar com ela", escreveu uma tuiteira. "Se o Andrade for mesmo o abusador da Petra, não faz sentido nenhum esse arco de redenção", publicou outro.

Alguns internautas também acham que Tadeu (Claudio Gabriel) possa estar por trás de tudo. "Acho que esse Tadeu vai morrer, em breve vão descobrir que foi ele que abusou da Petra", especulou um internauta. "Esse plot da Anely com o Tadeu provavelmente é pra revelar o escroto do Tadeu como o abusador da Petra, né? A Anely vai querer parar no meio da noite paga com ele e ele vai forçar provavelmente, né?", questionou outro.

Outros nomes que circulam na web são de Sidney (Paulo Roque), capanga de Antônio que já tentou abusar de Menah (Camilla Damião), e até mesmo Silvério (Samir Murad).

