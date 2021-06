Saiba qual o problema de Bia em Salve-se Quem Puder

Salve-se Quem Puder retornou ao ar com capítulos inéditos no último dia 17 de maio de 2021 após mais de um ano devido ao agravamento da pandemia de Covid-19. A novela conta a história de Bia Romantini (Valentina Bulc), uma ginasta promissora que é obrigada a abandonar o esporte que mais ama após descobrir um sério problema de saúde. Veja qual é.

Qual o problema de Bia em Salve-se Quem Puder?

Em Salve-se Quem Puder, Bia inicia a trama surpreendendo o treinador Isaac (Conrado Caputo). Percebendo talento da jovem atleta, que passa a praticar ginástica escondida da mãe, Agnes (Carolina Kasting), ele é um dos maiores incentivadores para que a personagem participe de um importante campeonato. No entanto, por trás disso tudo, está o interesse próprio em conquistar um cargo de treinador internacional.

Para a mãe e o irmão, Junior (Igor Cosso), Bia afirma que pratica balé. No local de treino, ela conhece Tarantino (Daniel Rangel), que termina namoro com Tammy (Lívia Inhudes) para ficar com ela. Sem saber do problema de saúde da nova namorada, o atleta passa a ter uma zona de limite estabelecida por Bia, que o impede de se aproximar da região dos seios.

Bia tem cardiomiopatia hipertrófica, uma doença rara que atinge pelo menos 150 mil pessoas por ano só no Brasil, de acordo com o Hospital Israelita A. Einstein. No passado, durante uma competição, a atleta passou mal durante um salto de ginástica e teve que ser operada com urgência. Os médicos optaram por colocar um marcapasso no coração, para evitar que a ginasta morra.

Melhor amiga de Bia

Na novela Salve-se Quem Puder, Dionice (Bárbara Sut), é a melhor amiga de Bia e a única na escola de ginástica que sabe do seu problema de saúde. Ao longo da trama, a personagem convive com o dilema de não trair a confiança da amiga e contar para a equipe técnica e para os pais da atleta que ela está treinando mesmo tendo cardiomiopatia hipertrófica.

Por ordens médicas, Bia não pode praticar esportes de alta intensidade. A partir daí, a personagem Dionice, percebendo que a amiga não vai parar de treinar, abre o jogo para o treinador Isaac, que mesmo sabendo da condição da aluna resolve deixar ela treinar.

Os próximos capítulos de Salve-se Quem Puder, exibidos pela Rede Globo, prometem contar como acabará a história da personagem Bia.

