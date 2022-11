Giuseppe morre em O Rei do Gado após enlouquecer com perda do filho

Interpretado pelo saudoso Tarcísio Meira, Giuseppe morre em O Rei do Gado. Antes de tudo, Giuseppe Berdinazzi precisa lidar com duas perdas na novela. Primeiro, sua filha Giovanna vai embora com Enrico para poder viver seu amor proibido com o herdeiro da família rival. Porém, mais tarde, Giussepe lida com uma perda ainda pior, a morte de Bruno (Marcello Anthony), seu primogênito. O falecimento do rapaz faz com que os últimos dias do personagem sejam de loucura.

Como Giuseppe morre em O Rei do Gado?

Giuseppe morre em O Rei do Gado pouco depois de receber a notícia sobre a morte de Bruno em batalha na Europa, na Segunda Guerra Mundial. O personagem de Tarcísio Meira enlouquece após a notícia e fica cada vez mais fragilizado.

Antes de seus momentos finais, Giuseppe enterra a medalha de honra que recebeu pelas ações de Bruno na guerra, na esperança de trazer o filho de volta. Os outros filhos do patriarca, Geremias e Giacomo, descobrem que o pai não está nada bem.

Depois de entender que Bruno não nasceu de novo, após "plantá-lo" com a medalha de honra, a situação de Giuseppe piora ainda mais. Ele sofra ao perceber que seu filho não vai voltar. Ao se aproximar da morte, Giuseppe diz para a esposa que perdoa Giovanna (Leticia Spiller), que fugiu com Enrico Mezenga (Leonardo Brício) para poder ser feliz.

Ele chama seu grande rival Antônio Mezenga para uma conversa e o personagem de Antônio Fagundes revela para Giuseppe que Enrico e Giovanna tiveram um filho e que a criança recebeu o nome de Bruno Berdinazzi Mezenga. Giuseppe fica muito emocionado com a notícia e grita pela esposa: "Marieta, nosso filho Bruno, ele nasceu de novo. Ele voltou".

"Não é seu filho, é seu neto", deixa bem claro Antonio Mezenga, que se irrita com a confusão de Berdinazzi. Giuseppe fica perdido e não para de afirmar que seu filho Bruno está de volta a vida. "Vou trazer meu filho de volta e não vou trazer seu neto para você conhecer se você não entender", reclama Antonio.

"Meu neto... Bruno...", sussurra Giuseppe. Depois de toda a emoção, Giuseppe cai nos braços de seu rival. Em poucos segundos, Giuseppe morre em O Rei do Gado e deixa a família em prantos. Giovanna é avisada sobre a morte do pai por meio de uma carta.

Quem mais morre na 1ª fase de O Rei do Gado?

Depois que Giuseppe morre em O Rei do Gado, antes do final da primeira fase, mais personagens falecem. Antonio Mezenga se intoxica com veneno para matar as pragas que afetam sua plantação de café e acaba morrendo.

Marieta (Eva Wilma), a esposa de Giuseppe também morre. A mulher passou por dificuldades em seus últimos dias, pois perdeu a fazenda do marido, por causa de seus filhos Geremias e Giácomo, que falsificaram a assinatura da mãe e da irmã e venderam as terras. Marieta é expulsa da fazenda que viveu com o esposo e algum tempo depois morre.

Giácomo também morre. Depois de trair a família, ele também é traído pelo irmão Geremias e falece na pobreza. Nena (Vera Fischer), a mãe de Enrico, é a última a morrer na primeira fase de O Rei do Gado. Ela já está bem mais velha e depois de seu falecimento, a história dá um avanço de cerca de 4 décadas.

Na segunda fase do folhetim, Enrico e Giovanna não aparecem. A morte do casal não é mostrada na novela, mas por causa do grande salto de tempo, fica claro que os dois já haviam falecido. O único que sobra da primeira fase é Geremias, um dos filhos de Giuseppe e Marieta, ele já é um homem idoso e nesta fase é interpretado pelo ator Raul Cortez.

