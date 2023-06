Saiu ou não da Band: por o Faustão não apresentou o programa?

Apresentador já encerrou contrato com emissora, mas aparece de forma esporádica no programa.

Fausto Silva não tem mais futuro na Band. Seu contrato com a emissora já foi finalizado e o programa diário que leva o nome do comunicador vai ser finalizado até o final de julho. No entanto, enquanto o projeto segue no ar, o público terá que se acostumar a ver o apresentador Faustão dividindo o palco com seus substitutos Anne Lottermann e João Guilherme Silva algumas vezes por semana. Entenda como vai funcionar.

Faustão vai sair da Band até julho

O contrato de Faustão com a Band foi finalizado no final de maio, mas por que o apresentador chegou a aparecer em alguns programas durante o mês de junho? A resposta envolve contratos e acordos comerciais que o famoso firmou no início do ano, segundo apurou a coluna de Gabriel Perline, do IG.

Apesar de não ter mais obrigações com a Band, o apresentador não pode deixar de lado ações de merchandising que exigem sua imagem, já que as marcas que fecharam os acordos querem o rosto de Faustão em sua publicidade, ainda segundo revelou o jornalista.

Faustão já não comparece mais aos estúdios. As participações do apresentador no programa foram todas gravadas antes de 31 de maio, último dia do apresentador na Band. O programa da Band ficará no ar até 28 de julho sob o comando da jornalista Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador.

A dupla já trabalhava ao lado de Faustão desde o começo do programa, no começo de 2022, e assumiu de vez a atração após a partida do veterano. Não é esperado que a dupla continue empregada na Band após o final do programa diário.

O futuro de Faustão ainda é incerto. Rumores sobre possíveis conversas do apresentador com a Record e o SBT surgiram, mas nada foi confirmado até agora. O alto salário do Faustão e a baixa audiência que Faustão na Band conquistou nesse um ano e meio no ar podem dificultar a vida do comunicador em outros canais.

Por que Faustão decidiu sair da Band?

O apresentador até tinha mais tempo de contrato com a emissora, mas decidiu sair mais cedo do canal. Segundo apurou no final de maio a jornalista Kelly Miyashiro, da Veja, os bastidores da saída do apresentador foram tensas. Os chefões do canal, o presidente Johnny Saad e o vice-presidente André Aguera, conversaram com o comunicador sobre redução de custos, devido a baixa audiência, o que não o agradou.

Era necessário reduzir os gastos com o programa diário e até mesmo o salário do apresentador, estimado em cerca de R$ 3 milhões, mas o veterano não quis negociar. Pouco depois, ele comunicou sua saída do projeto, que em breve será finalizado de forma definitiva.

O que vai substituir o Faustão na Band na programação do canal?

A Band ainda não revelou o título do novo programa da faixa de horário ou definiu quem vai apresentar. O nome da ex-global Glenda Kozlowski foi apontado na mídia, mas não há nada confirmado até o momento. O que adianta o jornalista Fefito, colunista do UOL, é que o novo projeto será jornalístico, ao vivo e terá a missão de comentar as principais notícias do dia em um formato leve.

Ainda segundo as informações, espera-se que o último programa do Faustão na Band vá ao ar no dia 28 de julho, sexta-feira, e o novo programa da faixa estreie na segunda-feira seguinte, 31 de julho.

