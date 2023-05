SBT vai transmitir o jogo do Flamengo x Fluminense? Como assistir na quinta

O Flamengo enfrenta o Fluminense na partida de volta das oitavas de final na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 01 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h. O torcedor quer saber se a partida vai passar no SBT e como acompanhar ao vivo a decisão. No primeiro jogo, Flamengo x Fluminense empataram em 0 a 0 no Maracanã.

Jogo do Flamengo x Fluminense vai passar no SBT?

Na quinta, o SBT não transmite o jogo do Flamengo x Fluminense pela Copa do Brasil. Então, para assistir o clássico Fla-Flu, o torcedor terá que sintonizar os canais SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Luiz Carlos Jr narra a partida ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Pedrinho.

Quem é assinante Claro e Sky, e do pacote ‘Globoplay + Canais Ao Vivo’ pode acompanhar no SporTV 4K com imagem e som em qualidade ultra HD.

Informações do jogo do Flamengo x Fluminense

Quinta-feira, 01 de julho às 20h (Horário de Brasília)

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

+ jogos que vão passar no SBT

Flamengo e Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil

O primeiro jogo entre Fluminense e Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil não saiu do zero a zero. Por isso, quem vencer o duelo nesta quinta-feira, no Maracanã, fica com a vaga para a próxima fase. Em caso de novo empate, as cobranças de pênaltis vão decidir quem segue na competição.

O clássico entre Flamengo e Fluminense traz boas recordações especialmente para o torcedor tricolor. No início da temporada, o time das Laranjeiras venceu o Rubro-Negro na decisão da Taça Guanabara e Campeonato Carioca, campeão das duas competições.

Não há favoritos no embate desta quinta-feira na Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo, tudo está aberto para os dois lados no clássico Fla-Flu.

Qual é o próximo jogo no SBT?

O SBT transmite na próxima terça-feira, 06 de junho, o jogo entre Santos e Newell’s Old Boys pela quinta rodada da Copa Sul-Americana às 21h30, horário de Brasília, para todo o território nacional.

Na Vila Belmiro, o Peixe recebe o time argentino para a disputa de volta no grupo E pela primeira fase. Os argentinos contabilizam 12 pontos, enquanto o Santos tem quatro em terceiro lugar. O Newell’s está praticamente classificado, restando apenas a vaga para a segunda fase do torneio.

Além da emissora na TV, também é possível assistir a partida no site (www.sbt.com.br) e no aplicativo SBT Vídeos, pelo celular e tablet de graça.

