Sem Ivan: com quem Heleninha fica no final de Vale Tudo?

Heleninha fica apaixonada por Ivan, um amor à primeira vista. Apesar do rapaz namorar Raquel quando ele conhece a artista plástica, a relação chega ao fim e a filha de Odete Roitman tem o caminho livre. Os dois chegam a se casar, mas no final de Vale Tudo a moça fica com outra pessoa.

Final de Heleninha em Vale Tudo

Na primeira versão de Vale Tudo, em 1988, Raquel fica solteira depois que a cozinheira desconfia que Ivan roubou os dólares, em plano armado por Maria de Fátima. Magoado com a desconfiança, o rapaz acaba se aproximando de Heleninha. Os dois conversam sobre seus problemas, são verdadeiros e dão início a uma relação.

O novo casal viaja para Roma, onde se casam, para a felicidade de Odete Roitman, que planejou a relação dos dois com a ajuda de Maria de Fátima.

Apesar de gostar de Helena, Ivan ainda ama Raquel, e acaba voltando com a cozinheira depois que ela pede perdão por desconfiar do amado. Os dois se encontras às escondidas até que Heleninha descobre e pede o divórcio.

Mas Heleninha não vai ficar sozinha. A herdeira da TCA conhecerá William Cardoso McPhersonm um homem rico e que terá negócios com a empresa dos Roitmans. Os dois começam a se relacionar, e ele vai ajudar Heleninha a buscar tratamento para curar seu vício em álcool.

Em 1988, o personagem da novela foi interpretado por Dennis Carvalho e o nome escolhido para o remake ainda não foi divulgado. Na primeira versão de “Vale tudo”, Helena foi interpretada por Renata Sorrah.

Globo

Fim de um trauma

Além de buscar tratamento e encontrar um companheiro leal, Heleninha vai curar outro problema em sua vida: a culpa pela morte do irmão. A artista plástica vai descobrir que, na verdade, quem matou Leonardo foi sua mãe, Odete Roitman.

Acontece que Leonardo descobriu que sua mãe, Odete, mantinha um caso extraconjugal mesmo com o marido ainda vivo. Indignado com a traição da mãe, ele reuniu os familiares em um carro com o objetivo de confrontar Odete. Durante o trajeto, Heleninha estava alcoolizada e, por isso, não assumiu o volante. Odete então tenta tomar a direção do veículo, o que acaba causando o acidente que mudou o destino da família na novela.